〈人物〉為了海龜、海洋 吳東進從新光集團出發推廣環保吸管

新光金 (2888-TW) 董事長吳東進注重健康、又對新事物充滿興趣的，今 (13) 日表示，新壽致力推廣環保，至今已經減碳逾 2 萬多公斤，而在知道塑膠吸管跑進海龜鼻子裡，且海洋裡有大量的塑膠垃圾，決議身體力行減塑，新光集團已開始推廣使用環保吸管。

近年環保意識逐漸抬頭，幾年前一段吸管卡在海龜鼻子裡，幾經波折才遭拔除的影片，引起大眾迴響，也震懾了吳東進，吳東進說，很多人可能不知道看似無害的塑膠吸管，還有大量塑膠廢棄物，卻因為無法分解，就算在人類有生之年也無法分解，成了危及海洋動物生存的致命物，顯見海洋生態保育不能等。

吳東進表示，為呼籲民眾重視環保和海洋生物，新光人壽今年的新光登高大賽定調為「為海洋生物生存而跑」，不但響應限塑，還要推廣環保塑膠。

吳東進強調，環保吸管的材質是可分解的竹子纖維，而不是塑膠，可以自動分解，不會造成海洋污染。

吳東進表示，企業除了社會責任，也要從自己做起、身體力行，新光集團就已開始推廣環保吸管，包括新光醫院裡的餐飲部門也已使用環保吸管，而且還打算大量採購來送給與新光銀行合作的友好餐飲業者。

雖然名以為海洋、為海龜為出發點，新光金希望透過拋轉引玉為我們居住的地球盡一份力，號召民眾響應限塑，且登高大賽的報名費將全數捐給環保相關單位，作為環保教育之用。