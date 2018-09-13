〈蘋果新機發表〉中華電公布iXS資費 主打雙飽方案 購機補貼最高1.46萬

中華電 (2412-TW) 不辦預約，直接在 9 月 21 日開賣蘋果 iPhone XS、iPhone XS Max，且提早在今 (13) 日晚間宣布搭配資費，主打 999、1399 元雙飽，以綁約 30 個月來看，搭配 1399 元資費，購機補貼金額為 14600 元，若是 999 元資費，購機補貼為 8600 元；中華電強調，申辦大 4G 或新精選購機方案 (24 個月)，再搭配指定舊機換新機、行動 VIP 等優惠方案，iPhone Xs 64G 則可以 0 元帶回家。

中華電表示，iPhoneXS、iPhoneXS Max 分別擁有 5.8 吋及歷來最大 6.5 吋的 OLED 螢幕，搭載雙鏡頭相機、Face ID 功能，及更長電池續航力，集結多項全新技術並新增大容量 512GB 版本，台灣為全球首賣，9/21 開賣日，全台 560 餘家指定門市及官網將在早上 8 時同步銷售。

中華電指出，除了多元購機方案外，同時加碼多項好康優惠，老客戶或行動 VIP 申辦「大 4G 購機方案」再享手機折價最高 5000 元；行動 VIP 申辦「新精選購機方案」也能同享最高 5000 元折扣。

舊機換新機優惠則是針對新申租、攜碼或符合續約購機條件的客戶，到指定門市估價回收，搭配申辦完成購機方案，舊機換新機最高可享現折 2 萬元；另外還有新機保險優惠，申辦「新奇機重現 - 行動裝置保險」，不限資費及機型，再送第 1 個月免月租費。

搭配大 4G 購機或新精選購機方案，月繳 999 元以上，贈送 FOX + 半年免月租優惠；月繳 1399 元以上， 贈 FOX + 首年免月租；搭配大 4G 購機或新精選購機方案，月繳 999 元以上，享 Hami 書城前 3 個月免月租；另外，還有 22 家指定銀行 24 分期 0 利率。

以中華電公布的新精選購機方案資費方案來看，月付 999 元，綁約 24 個月，購機補貼 6600 元，月付 1399 元，購機補貼 12600 元；月付 999 元，綁約 30 個月，購機補貼 8600 元，1399 元則補貼 14600 元。

月付 999 元及 1399 元都是上網吃到飽，網內通話免費的雙飽方案；其他的優惠還包括，月付 999 元前 12 個月加贈通信費 666 / 月 (限租期 24 個月)，前 15 個月加贈通信費 666 / 月 (限租期 30 個月)；1399 元則是合約期間 加贈通信費 999 / 月。