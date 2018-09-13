〈理財〉投資型保單銷售爭議多 金管會提醒投保三大注意事項

投資型保單熱賣也衍生出許多銷售爭議，對此，金管會表示，投資型保單的種類及費用結構有多種型態，且投資相關風險是由保戶承擔，消費者在投保之前，應注意各種商品的收費結構等三大事項，審慎評估各商品的風險，以避免銷售爭議。

根據壽險公會統計，2018 年投資型保單新契約保費收入持續增加，今年前 7 月，投資型壽險與年金險占全部保險初年度保費收入的占比達 38%，創金融海嘯以來新高，主要是受到全球資本市場、美元升值及保險公司推動新連結標的等所帶動；投資型商品熱賣，相關銷售爭議跟著不斷，也讓金管會祭出教戰手則。

金管會表示，目前市場上銷售投資型保險商品分為：投資型人壽保險、投資型年金保險二大類，前者是提供被保險人死亡保障，後者則是提供被保險人生存年金的保障；投資型保險的運作相對於傳統型保險的差別，在於盈虧自負及專設帳簿。

金管會提醒，民眾購買投資型保險商品前，應注意三大事項分別為:

第一，一般而言，投資型保險商品費用包含前置費用與後置費用，其中，前置費用如附加費用、保單相關費用（如保單管理費、保險成本），還有投資相關費用，例如投資標的申購手續費、贖回、轉換費用，及投資標的管理機構自淨值扣除的間接費用等。而後置費用是指如解約、部分提領費用等項目，民眾在投保前務必詳細瞭解其意涵及商品收費架構。

至於各保單實際收取費用的高低，仍須由消費者自行或藉由保險招攬人員，就個別商品特性作相關情境的費用試算。

第二，金管會建議消費者可至保險事業發展中心網站「消費者園地」，進一步瞭解投資型保險商品特性及基本資訊；在購買投資型保險商品前，可至壽險公會網站瀏覽「投資型保險商品核保及銷售規範專區」，瞭解各保險公司投資型保險商品費用收取標準、適用條件及核保、保全作業規定，並確認是否符合自身投保需求，以避免購買不適合的保單。

第三，消費者在購買投資型保險商品後，如發現保險商品內容不符合需求，仍可依保險契約約定，於收到保單翌日起 10 日內向投保的保險公司撤銷保險契約，保險公司即應無條件退還所繳保險費，以維護自身權益。