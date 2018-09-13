【大行報告】交銀國際：基建投資專案低於預期

交銀國際報告指出，表外信貸下降放緩致社融超預期。8月新增社融1.5萬億元（人民幣，下同），同比下降2%，但高於彭博一致預期的1.3萬億。表外信貸（如信託、委託貸款、銀行承兌匯票）在8月繼續收縮，但下降速度比7月進一步放緩。8月企業債發行也快速增長，該行認為是得益於較低的市場利率和對地方政府相關債務的支持。8月社融存量同比增長10.1%，比7月的10.3%有所放緩。

實際貸款需求進一步減弱。8月新增人民幣貸款達1.28萬億元，比彭博一致預期低9%，但同比增加17%。然而，去除票據貼現和對非銀金融機構的貸款後，新增人民幣貸款僅為0.9萬億元，同比下降17%，僅占總新增貸款的71%，是2016年4月以來最低。

報告相信雖然8月貸款額度進一步放鬆，但銀行仍然偏好低收益的票據貼現而非高收益的普通企業貸款，這表明實際貸款需求仍然較弱，而且在政策支持之下銀行仍不太願意向高風險的小微企貸款。同時，該行相信，較弱的中長期企業貸款也表明新基建專案投資低於預期。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)