盛大遊戲賣給世紀華通 估值上漲50億 騰訊收益豐

A 股上市公司世紀華通 (002602-CN) 公佈收購盛大遊戲預案，盛大遊戲主體盛躍網路目前估值人民幣 298 億元。相比去年 6 月騰訊 (0700-HK) 參股時的估值價格來看，盛大遊戲估值上漲了 50 億元，騰訊收益頗豐。

今 (13) 日午間收盤，騰訊股價來到港幣 318 元，上漲 3.113%。

騰訊股價 (圖：新浪財經)

據重組預案顯示，世紀華通擬向曜瞿如、林芝騰訊、華僑城資本等 29 名交易方購買其合計持有的盛躍網路 100% 股權，交易總價預估 298 億元，其中向寧波盛傑支付現金 29.29 億元，向除寧波盛傑之外的其餘 28 名股東發行 88014.36 萬股股份，未來 3 年 (2018-2020 年) 預計利潤為 20 億元、25 億元、30 億元。

盛大遊戲原來的股東方曜瞿如、上虞熠誠、上虞吉仁同意並承諾，本次發行股份購買資產中認購的股份鎖定 36 個月。且此次發行股份購買資產完成後 6 個月內，如上市公司股票連續 20 個交易日的收盤價低於發行價，或者收購完 6 個月期末收盤價低於發行價的，其鎖定期自動延長 6 個月。分析師認為這些條款應該是為穩住二級市場的股價表現而設。

在不考慮配套募集資金發行股份數量的影響下，本次交易中上市公司發行股份購買資產的股份發行數量為 8.8 億股，占交易完成後上市公司總股本的 37.62%。

交易完成後，上市公司的控股股東仍為華通控股，將持有盛躍網路 100% 股權，即繼承了原 NASDAQ 上市公司 Shanda Games Limited(盛大遊戲) 的網路遊戲業務、主要經營性資產與核心經營團隊。

盛大遊戲目前手遊業務營收占比 80%，《熱血傳奇手機版》《傳奇世界手游》《龍之谷手遊》《神無月》《傳奇世界 3D》表現不俗。今年，盛大遊戲《龍之谷手遊》《神無月》出海，獲益尚好，盛大遊戲內部人士預測，公司手遊項目未來 3 年至 5 年營收也將占到 50%。

2016 年，盛大遊戲營收 38.6 億元，年增 17.6%，淨利潤 16.2 億元，年增 113%。2017 年，盛大遊戲營收 41.19 億元，經營性利潤 17.42 億元，較 2016 年雙雙上漲，在遊戲同行業內排名僅次於騰訊和網易 (NTES-US)。

按照 A 股目前的遊戲公司市值來看，巨人網路 (002558-CN) 市值為 380.99 億元，本益比 26.82 倍，盛大遊戲雖然排名前三，但估值並不高。

這次收購主體世紀華通同樣有遊戲業務，根據最新半年度財報數據，世紀華通 2018 上半年營收 38.95 億元，年增 138.53%，從營收規模來看，在 A 股遊戲公司中優勢明顯，世紀華通目前 474.2 億元的市值也同樣位列 A 股遊戲公司首位。

這次盛大遊戲注入上市公司，最新入股的騰訊也收穫頗豐。2015 年 11 月，盛大遊戲私有化時估值約 19 億美元，而去年 6 月收購以美元換算其整體估值約 33 億美元，到了今年年初騰訊正式入股，盛大遊戲估值約為 252 億元。與這次盛大遊戲整體賣給上市公司時估值 300 億元相比，不到一年時間估值上漲了近 50 億元。

今年 4 月 30 日，盛躍網路估值為 310 億元，由於今年 5 月 21 日股東分紅了 12 億元，使得當前估值略低。