英特爾出包 超微趁勢崛起

處理器龍頭大廠英特爾宣布十奈米製程的處理器延期推出，此舉對ＡＭＤ來說，算得上是天上掉下來的餅！ＡＭＤ將如何趁勢追趕呢？

【文／吳禹潼】

二○一八年截至目前，在 S&P 500 指數中表現最好的股票，並不是大家熟知的 FAAMG 的其中一員，而是個人電腦及伺服器處理器大廠─超微（ＡＭＤ）。ＡＭＤ光是在八月一個月內，股價就大幅上漲了三七％，今年以來的漲幅也高達一四四％，不斷攀升的表現可以說是十分強勢。

對於ＡＭＤ，目前投資人最關切的部分，仍然還是這波股價強勢上漲的氣氛能夠持續多久？對此，投資達人賈斯汀分析，ＡＭＤ股價近期大幅走揚，其中一個最重要的因素，就是跟處理器龍頭英特爾（Intel）十奈米製程的延後有關。而關於英特爾為何會延後製程，他坦言，「是因為英特爾的產品策略出了問題。」

英特爾十奈米製程遞延

賈斯汀指出，由於英特爾太過於積極，想要一次將ＣＰＵ、周邊、ＡＩ功能、繪圖卡以及從 Altera 買入的ＦＰＧＡ（現場可程式化邏輯閘陣列，Field Programmable Gate Array）進行整合，以設計出功能性更佳的整合型商品。因此，從現在這一代的 Purley 到新一代的 Whitley，英特爾增加了許多功能，並且選用十奈米的技術來生產，但目前卻發生了整合上的問題。簡單來說，就是英特爾十奈米技術難度過高導致製程良率十分低，再加上公司內部混亂，因此無法回應客戶的需求量。

而伺服器產品的生命周期大都約二～三年，客戶早已進行 design in（新品開發方案）。這次英特爾出問題後，伺服器客戶所投入的資源仍然面臨無法更換的情況。因此伺服器客戶只好繼續使用舊有的 Purley 平台，並且同時開始慢慢導入ＡＭＤ的產品，就在這樣的情勢發展下，ＡＭＤ的 Zen2 開始獲得許多客戶的青睞，例如：廣達以及華擎轉投資以伺服器為主的永擎等。

來源：《先探投資週刊》 2004 期

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