美國總統川普計畫再加碼對中國 2670 億美元產品調高關稅金額，等於對準中國輸美產品全面開戰，意味著蘋果產品也將入列，使得台灣蘋概股轉弱，指數失守年線，中小型股大跌，未來台股將如何操作呢？

【文／方亞申】

蘋果十三日發表新機，但是市場卻被美國總統川普最新推文，可能將中國輸美產品都提高關稅嚇到，蘋概股集體走弱。上半年紅極一時的漲價相關股被動元件、矽晶圓、工具機及 MOSFET 族群，股價幾乎腰斬，但是一路下跌成交量卻未明顯萎縮，似乎股價落入中期底部可能延後，金融股以防守居多，台股盤面幾乎沒有領漲族群，操作上多看少做未嘗不是妥善策略，留待國際情勢緩和後再拚也不遲。

從今年三月川普平地一聲雷計畫對中國輸美國的五百億美元產品提高關稅開始，陸陸續續兩國經濟高層相互拜訪開會，結果還是如川普之意增稅；正當大家在等第二階段兩千億美元產品何時宣布調升關稅，八日川普又丟出另外將對價值二六七○億美元的中國商品加徵進口關稅。如此一來，意味著美國將對所有中國進口商品提高稅率。

無端被捲入貿易戰火

果真如此，全球總市值最大的蘋果恐怕也中標，蘋果公司已聲稱產品恐受關稅戰波及。全球最強的美國股市上周跌多漲少，其中那斯達克指數除創三月底以來最大周跌幅，更寫下二○○八年來最差九月開局紀錄。川普在最新的推文中，也呼籲蘋果把生產線從中國拉回美國。他說，美國會大舉對中國加徵關稅，蘋果產品價格會因此提高，但有一種方式是零關稅，那就是回美國生產。先前美對中五百億美元的加徵關稅中，蘋果被刻意剔除；二千億美元的清單中，占蘋果六成營收的手機也未被列入。但川普這次大剌剌要蘋果把生產線移回美國，看來必再有其他動作。

未來蘋果為因應產品成本，可能以漲價來回應，多少將影響新機推出買氣，但蘋果營收有四成來自於其他影音等收益，若提高售價當然對銷售有影響，原本預估今年三款新機有機會在低價策略下，銷售二．八～三億支，高於過往二．二～二．四億支。加上巴菲特近期才表示不僅第二季加碼買進蘋果，第三季持續買進，使得蘋果股價總市值一度逼近一．一兆美元。若川普調高關稅也將蘋果納入，那麼蘋果業績似將受影響，這是未來變數所在，主控權在川普身上。而不僅對美國，台灣及中國的蘋果供應鏈業績將售波擊，這次鴻海及旗下的 GIS-KY 股價率先創今年低點就是訊號。

同時可以預期台灣蘋概股如華通、可成、和碩、臻鼎ＫＹ、新普、鴻準等等，未來也要面對蘋果砍價以及中國紅色蘋概股崛起的競銷。台灣幾乎有兩成掛牌公司或多或少與蘋果有業績往來，以往所說「一顆蘋果救台灣」，未來將打折扣。

全球八成股市跌破年線

中美貿易戰、新興市場股匯弱勢，是台灣最大麻煩所在。

就技術面來看，目前美股三大指數儘管短線拉回，但還是全球最強股市，道瓊在月線之上，那斯達克及標普則在季線與月線之間，不過需要時間整理。以近三○年紀錄來看，美股九月份本來就是跌多漲少，本月份將以守勢為主。

來源：《先探投資週刊》 2004 期

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