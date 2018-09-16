文字●蘇曉音 攝影●高凱新

剛好遇到颱風襲擊東京，我和攝影在風雨中等待著。只見一魁梧大漢，提著好幾把大傘前來，引領客人穿過小巷，走進一棟獨立的兩層樓建築，一路上細心觀察每位客人的需求，進入餐廳前，還準備了毛巾，讓大家擦乾身體，這種貼心的服務，即便是自 2016 年起連續得到 3 年米其林一星肯定的東京人形町燒肉名店「肉 ‧ 花柳」（おにく花柳），也沒做到這地步。

這神秘的燒肉帝國，是由社長森田隼人一手建立的六花界集團，東京人口中最難訂的燒肉餐廳，至少要半年前訂位，平均等待時間約為 1 年半（「肉 ‧ 花柳」則約等待 1 至 2 週）。今天要探訪的是，會員限定分店之一「Crossom Morita」。

小檔案＿六花界燒肉集團

六花界：僅 2.2 坪的立食燒肉，不須會員身分，只須在外耐心等候就有機會進去。必須先成為這家的常客，才有機會被森田隼人認定為會員

吟 花：日本酒肉割烹，須包場 11 人，只限定女性會員預約

五色櫻：會員制熟成肉吧，須包場 15 人

初花一家：會員制劇場型燒肉店，須包場 10 人

Crossom Morita：會員制環場投影懷石料理，須包場 10 人

Trylium：牛肉料理，會員限定，不須包場，兩人即可預約

進入一樓，暗黑空間中只有兩排餐檯打上舞台般的聚光燈，我們環繞著主廚站著，宛如在觀賞一場秀一般，從開胃酒、前菜開始，由主廚引領的 5 人團隊服務，從倒酒、切食材、擺盤十分講究，除了專業知識外，加上流暢的服務動作，讓參與的客人逐一欣賞，感受主廚的創意與食物的美味。

360 度投影

為美食說故事

嘗完 8 道菜，被領到 2 樓，在 10 人長桌坐下，四周全是白牆，在主廚簡短說明後，先是聽到日本樂，白牆突然投影生動畫面。在日本古味和式拉門與書畫包圍下，主廚介紹菜色創作是從懷石料理發想而來；接著聽到了海浪聲，彷彿置身海邊，上桌菜色則是生長在海岸的扇貝；一下子來到了海底世界，品嘗的則是新鮮帶有海水滋味的牡蠣；當場景轉換成東京夜景，東京鐵塔與晴空塔都在眼前，繼續往郊區前進，看到螢火蟲滿天飛舞，送上則是閃耀著光芒的螢烏賊。此時餐桌的投影也很有戲，餐盤似小山洞，從洞口往內望，好比在戶外觀賞螢火蟲一般。

一個晚上，不但滿足五臟廟，腦袋裡也增加了不少新知。由主廚與環境引導的視、味、觸、聽、嗅的五感體驗，更是前所未有的用餐經驗。

「Crossom Morita」是日本第 1 家結合環場 360 度投影概念的燒肉店，從建築到軟硬體設計都是社長森田隼人操刀，菜色則是團隊一同研發，從懷石料理發想的個人套餐，單人套餐 1 萬 2 千日圓起，價格雖非最頂級，帶給身心的感受卻新穎深刻。

森田隼人其實是飲食素人，原本是一位建築師，出身大阪，從小燒肉就是他生活的一部分。因明治維新年代，日本人開始食用牛肉，韓國移民把燒肉從大阪引進，在鶴橋落地生根，故大阪可說是「日式燒肉」的原鄉。18 歲那年，森田隼人成為職業拳擊手，吃肉補充蛋白質的觀念深植他心，於是傳統上只提供牛肉的燒肉成為他心中最完美的飲食。

他努力自學燒肉知識，也吃遍了東京大小燒肉店，並從食材開始找起，反覆練習燒肉技巧，堅持做到心目中的好味道，在競爭激烈的東京餐飲市場走出一條自己的路。在餐飲安排也秉持著要加進更多的元素，他說：「一客套餐，如果沒有故事，就像少了調味料，吃起來總覺得不夠味。經過長時間思考，我把用餐經驗、食材與產地的教育，與進步的科技相互結合，創造一種前所未有的獨特娛樂方式，讓這一餐留在客人心中，不單單只是食物本身的滋味。」

鎖定分眾

體驗攻進心坎

加進娛樂體驗，是要服務更多熟客。10 年前，森田隼人辭去公務員，在神田站附近開第 1 家立食燒肉「六花界」，很快就人氣爆棚，喜歡閒聊與追求創新的他，便思考依顧客需求做出分店的差異。

2012 年第 1 家分店「初花一家」正式開幕，據說是日本第 1 家劇場型燒肉店，以日式料理板前概念為發想，把用餐環境設計成為一個環繞劇場的形式，客人像看秀般圍繞著視覺焦點主廚而坐，從介紹和牛部位、分切、燒烤，到搭配的蘸醬、山葵與沖繩海鹽，都是主廚個人獨秀，仔細的為客人邊服務、邊說明。可說是前述的「Crossom Morita」一樓體驗的雛形。

第 3 家分店「吟花」服務更細膩，只接受「女性」熟客預約（編按：女主人可約男賓），由穿上和服的女將親自到車站接送。鑑於吃燒肉配清酒的形式，常有客人喝到太茫影響別人，這個女熟客為主的分店，讓女性放心飲酒吃肉，果然大受粉領族歡迎。正因為是服務熟客，不接生人，所以五家分店的地址與電話都是不公開的，除了「Crossom Morita」面積達 70 坪外，空間多在 10 坪以下。

意外的是，採訪前我以為這個超人氣的燒肉集團，會員制度有嚴格限制。沒想到，會員決定權就是森田隼人，沒有申請書，一切他說了算！比方說：有首次造訪的客人要訂位，他就回答：需要等候 7 年喔！然後，在訂位表上就寫上 7 年後的日期。換句話說，如果社長認為你是很重要的客人（會員），今天下訂，幾天後就能吃到。根本是看緣分選客人的任性店家，相對的，吃不吃得到就像抽籤一樣，充滿樂趣。

不過，對我來說，最小間的六花界立食燒肉店本身，還是最有趣的！只有 2.2 坪，曾一口氣擠進日本偶像團體 AKB48 裡其中 20 位成員！而日本知名大尺碼搞笑藝人渡邊直美，也擠進這裡採訪。因為實在太擁擠，所以男男女女的距離拉近了，也促成很多姻緣，森田隼人也因此獲得「丘比特」的封號，吸引許多單身族下班來此「婚活」。這種能夠改變一個人的一生的體驗，我認為，娛樂效果不亞於一開始體驗到的環場投影五感燒肉啊。

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來源：《商業周刊》 1609 期

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