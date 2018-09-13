〈中秋銷售開紅盤〉虛實通路大搶烤肉生鮮版圖 三大業者營收進補

中秋節周邊買氣持續走強，創業家 (8477-TW) 指出，近年來愛好日韓式燒烤的消費者越來越多，異國風烤盤近 1 個月銷年增 2 倍，各種食材的烤肉組也相當熱銷，以千元上下客單價最受歡迎，網家 (8044-TW) 旗下商店街也指出，站內店家已紛紛推不同的價位和內容的商品組合，預期今年水果禮盒、茶葉禮盒等的銷售可達近 30% 成長。

創業家指出，相較海鮮、蔬菜價格都喊漲，肉品價格相對穩定，使肉類成為今年好吃市集中秋檔期銷量最亮眼的食材類別，烤肉組近 1 個月詢問度增加 7.5 倍，價格也呈現 M 型化，依食材等級從 500 元到 3000 元間不等，以千元上下最熱銷，其中，5 人份商品占烤肉組品項達 70%。

商店街也指出，站上擁有近 1 萬名食品類店家，已就以不同的價位與內容的商品組合來吸引消費者，目前產地直送海鮮和進口肉類買氣正夯。

除了網購中秋烤肉相關需求，遠百 (2903-TW) 旗下愛買表示，由於近年來較高價的頂級肉品海鮮每年皆穩定成長 20%，因此，今年加強和牛、龍蝦和生蠔等品項促銷，同時強化方便烤食材商品新推出懶人燒烤系列，預期可帶動整體中秋烤肉檔期業績較去年同期成長上看 20%。