〈蘋果新機發表〉電信業決戰信義商圈 中華電全台門市9/21上午8時齊開賣

蘋果今年一口氣發表 iPhone XS、 iPhone XS Max、/iPhone XR 等 3 款新機，台灣取得首波開賣，五大電信積極準備首日上市事宜，今 (13) 日陸續宣布辦理預約登記，提供果粉第一手消息，預期今年開賣日的決戰區仍將在熱鬧信義商圈；包括台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星都已開放預約，中華電 (2412-TW) 則是直接在 9/21 全台 560 家門市開賣，亞太電 (3682-TW) 將與蘋果同步在明 (14) 日開放預購。

中華電指出，新 iPhone 將在 9 月 21 日上午 8 時正式開賣，全台 560 家門市當天上午將一起首賣，中華電表示，今年開賣仍將比照往年模式辦理，因為預估今年的貨量可以滿足消費者需求，所以決定，全台門市直接開賣，不辦理預約，不管原本門市是幾點開門，首賣日同步在早上 8 時開店銷售。

台灣大今日宣布，全台 myfone 門市、網路門市自上午 10 時全面開放 iPhone XS 系列新機預約，想搶購最新 Apple 發表的 iPhone XS / iPhone XS Max 新機的果粉，只要留下相關資料便可完成預約，不需繳付任何費用。

台灣大表示，iPhone XS / iPhone XS Max 預計 9/21 日全台開賣，消費者可到全台 myfone 直營、加盟及網路門市申辦；同時在去年 9 月底前申辦「代代迎新」的用戶則有「回娘家」的優惠，可以提前升級續約，不但可優先配貨，且 iPhone 新手機最高還可折 9000 元。

台灣之星今日宣布即刻起正式開放新 iPhone 預約登記，可在台灣之星官方網站或全台直營門市留下基本資料及申辦方式 (新申辦 / 攜碼 / 續約)，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新 iPhone 第一手資訊。

電信三雄近幾年都未辦理新 iPhone 的預購，僅是辦理預約登記，台灣之星去年曾辦理新 iPhone 的預購，今年是否會延續辦理目前仍在討論中，據了解，如果新機數量夠的話，可望辦理預購，至於開賣日的活動也在積極籌備中。

亞太電則是指出，今年將直接辦理預購，時間與蘋果同步，預計在明日下午 3 時 01 分開放預購；三創門市活動現場兩款新機限量 30 名，月租 888 元，Xs(64G)8888 元，Xs Max(64G)12888 元，限量預購外，其他指定門市也可辦理預購。

遠傳一早就搶先宣布，9 月 21 日起消費者就可至全台遠傳門市及德誼門市申辦最新手機，今日上午 10 時起開放線上登記，除可透過官網及行動客服 APP 線上登錄，也可到門市洽詢登記。