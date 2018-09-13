〈蘋果新機發表〉蘋概股醞釀發酵 分析師：二大原因後市看多

蘋果發表新機，股價卻收跌，分析師認為，雖然今 (13) 日台蘋概股仍處觀望心態，不過對中長期仍看多，主要有兩個原因，第一、蘋果股價距離歷史高點並未太遠，仍呈現多頭格局，第二、市場對此次新機預期較低，隨著後續開始銷售，若交出不錯成績單，對蘋概股可望是利多。

蘋果今年新 iPhone 手機亮相，一口氣發表 iPhone XS、 iPhone XS Max、iPhone XR 等 3 款新機，台灣確定列位全球首波銷售國家名單，蘋果官網 9/14 下午 3 時開放預購。

不過，蘋果發表新品後，股價並未上揚，收盤下挫 1.2%，是自 2015 年之後發布會當天下跌最多的一日，美股那斯達克指數也收低 18.25 點或 0.23% 至 7954.23 點，台股早盤蘋概三雄台積電、鴻海及大立光熄火紛紛走跌。

國泰證期分析師蔡明翰指出，雖然蘋果昨日股價收跌，不過蘋果股價距離歷史高點位置沒有太遠，股價隨美科技股漲多拉回，但仍呈現多頭格局，新品上市後，對蘋概股是利多。

再者，蔡明翰指出，市場反應與先前期待度有關，如蘋果先前發表的 iPhoneX，市場原先有高度期待，但新機發表後股價仍拉回；這次外界對蘋果發表會則沒有明顯期待，新機發表後，驚艷度也不高，在市場預期心理較低的情況下，後續蘋概股反而還有表現空間。

蔡明翰表示，由於先前法人預期蘋果銷售量偏低，蘋概股若要發酵，可能還需要一段時間，等到預購數字及首波銷售數字出現後，才能真正了解市場反應，初估 9/21 正式銷售後，市場低基期的效應就能反映出來。

有關美中貿易戰升級關稅清單對蘋果銷售影響，蔡明翰評估，如果真的實施關稅，不會只衝擊蘋概股，對產業是全面衝擊，而貿易戰是政治角力手段，中長期後可能還是和談，蘋果企業富可敵國，銷售、獲利最直接影響的是美國經濟，美國總統川普比誰都了解，貿易戰壓抑股價作用有限。