〈中秋銷售開紅盤〉Q3淡季有新動能 momo購物月餅銷售年增逾80%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年9月13號10點35分

中秋節慶將至，消費者採購月餅和贈禮需求暢旺，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (13) 日指出，今年中秋節檔期月餅銷售已較去年同期大幅成長逾 80%，其中鳳梨酥和鳳凰酥連 2 年蟬聯熱銷冠軍，至今銷出逾百萬顆，也為網購第 3 季傳統淡季，再添強勁的成長動能。

根據資策會統計，中秋伴手禮商機約 30 億元，烘焙業者紛紛推出月餅禮盒爭食市場大餅，momo 購物網分析，中秋贈禮買氣連年創新高，因此加強新增豐富多元品項搶市，由於網購具有免排隊、一站式購足和快速到貨等優勢，今年增加大組數商品訂單，推升月餅銷售客單年增約 20%。

富邦媒分析，今年以來月餅銷售趨勢以老字號品牌、購買不易的排隊名店和獨家販售商品買氣最旺，月餅種類則是以鳳梨酥與鳳凰酥、雪餅和台式酥餅三大類最受歡迎。

富邦媒同時公布 2018 中秋月餅熱銷榜，熱銷前 3 名分別為「小潘人氣鳳凰酥」、「元祖經典雪餅」和「佳德鳳梨酥」，而糕餅知名品牌「香港美心」則在前 10 名中占有 3 個席次，顯見中秋贈禮體面的品牌力仍是選購關鍵。

另一方面，momo 摩天商城也公布，中秋禮盒自 8 月開始熱銷，9 月至今已較上月同期成長約 30%，除了月餅禮盒外，還有蒟蒻禮盒、滴雞精和蛋捲都成為贈禮夯品。