【異動股】安踏體育(02020-HK)反彈逾6% 不怕融資壓力？

安踏體育(02020-HK)昨日確認向芬蘭運動商Amer Sports提出收購建議，由於市場憂慮該公司需要集資兼恐每股盈利受壓，股鏇昨日股壓，曾挫10%，今早該股反彈，安踏體育報35.35元，升2.1元，升6.316%。成交482.8萬股，涉資1.67億元。

安踏體育確認連同私募股權投資基金方源資本，向芬蘭運動商Amer Sports提出收購建議，作價為每股40歐羅現金，收購Amer Sports全部股份。富瑞發表報告稱，盡管存在利潤率下跌及融資壓力等利淡因素，認為收購可增加安踏於中國市場的品牌組合並令其業務全球化，對公司策略層面影響正面。該行並引述安踏管理層指，冀持有逾5成Amer股權，所需資金主要通過銀行貸款解決，不傾向進行股權融資。瑞信以收購50%股權計算，料安踏需額外融資115億元人民幣。

德銀發表報告，指安踏有關收購作價合理，以每股40歐羅收購，相當於Amer Sports明年預測市盈率25倍，其估值未有較同業出現明顯溢價，又提到若收購成功將產生協同效應。

該行同時認為，安踏收購Amer Sports不會明顯減低安踏的經營增長率，或對公司利潤率有攤薄情況，反而可為安踏增加超過30%的經營利潤，因此維持安踏「買入」評級及目標價46元。





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