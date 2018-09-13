陽光100中國(02608-HK)與浙商銀行合作 獲100億意向性授信額度

陽光100中國(02608-HK)公佈，於2018年9月13日，公司的附屬公司陽光壹佰置業集團有限公司與浙商銀行股份有限公司北京分行簽署全面戰略合作協議，為探索建立新型銀企合作關係，實現資源共享、優勢互補，提升雙方在各自領域的核心競爭力。

經協商，浙商北京分行同意將陽光壹佰集團作為分行級戰略客戶，在同等條件下優先為陽光壹佰集團及其附屬公司及分公司提供各類金融服務，陽光壹佰集團同意將浙商北京分行納入其主要合作銀行名錄，雙方在結算與現金管理、地產融資授信業務、流動性支持業務、資本市場業務、投資銀行業務、國際業務、個人銀行業務等領域進行全面合作。

浙商北京分行為陽光壹佰集團量身訂做綜合金融服務方案，提供融資、結算、理財、信息谘詢等多層次、全方位金融服務。合作協議的主要内容包括但不限於：浙商北京分行為陽光壹佰集團提供人民幣100億元的意向性授信額度；浙商北京分行為陽光壹佰集團及其下屬分子公司提供項目開發貸融資、經營性物業等，降低陽光壹佰集團及其下屬分子公司整體融資成本，提高融資效率；浙商北京分行提供流動性支持服務及應用區塊鏈技術開發應收款鏈平台；為陽光壹佰集團提供全方位資本市場服務和投行業務。

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