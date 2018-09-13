【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展，蘋果（AAPL.US）新品發布會未有驚喜，股價下跌 1.2%。道瓊斯指數上升 0.1% 至 25,999 點；標準普爾指數微升至 2,889 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,954 點。有消息指美國邀請中方進行新一輪貿易磋商。

油價週三上升，因 API 及 EIA 公布上週美國原油庫存降幅遠超預期。紐約 10 月期油上升 1.6% 至每桶 70.37 美元。俄羅斯能源部長稱美國制裁伊朗令全球油市脆弱，不過如有需要該國將增產。金價上升，因美國兌一籃子主要貨幣下跌。紐約 12 月期金上升 0.7% 至每盎司 1,210.9 美元。

香港和內地股市週三下跌。中國醫療保障局公布首批聯合帶量採購清單，涵蓋市場銷售額約 60%，預估降價幅度約 10%-40%，中國生物製藥（1177.HK）、康哲藥業（867.HK）及石藥集團（1093.HK）股價分別大跌 14.4%、12.3% 及 9.7%，醫藥股領跌；有? 商指澳門賭牌續牌的條件可能會增加對博彩企業利潤有負面影響，博彩股跌幅也較大；市場或憧憬蘋果產品發布會對香港電訊商之利好，該行業股價逆市上漲；油價上升，油氣股也錄得上漲。恒生指數下跌 0.3% 至 26,345 點，國企指數下跌 0.9% 至 10,239 點，香港股市成交金額增加 12.2% 至 948 億港元。上證綜合指數下跌 0.3% 至 2,656 點，滬深兩市成交金額減少 3.1% 至人民幣 2,144 億元。中國公布 8 月 M2 增速為 8.2%，較預期低 0.4 個百分點；8 月新增人民幣貸款僅 1.3 萬億元，較預期低 8.6%。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的海底撈（6862.HK）公開孖展認購未足額。

◇ 蘋果（AAPL.US）一如預期推出 3 款新手機，新品規格也如此前相若，唯一是雙卡雙待（真實雙卡糟或單卡糟 + eSIM）是 3 款手機都有這個功能。iPhone XS 定價與 iPhone X 基本一致，而 iPhone XR 定價可能比市場此前預期略高。Apple Watch 4 亮點可能較多，加入了心電圖繪製功能。公司昨天股價下跌 1.2%。

◇ 金地商置（535.HK）公布 2018 年首 8 月合約銷售總額、銷售面積及均價分別為人民幣 244 億元、105 萬平方米及每平方米人民幣 23,106 元，同比分別倒退 16.0%、大減 32.3% 及增長 24.2%，其中 8 月按年分別增長 19.9%、下降 14.2% 及大增 39.8%，較首 7 月改善。

◇ 俊知集團（1300.HK）指公司首次中標中國移動（941.HK）通訊用電力電纜合同，不含稅之合約金額約人民幣 5.0 億元，預計將於 2018 年下半年及 2019 年入帳。是次合同金額相當於公司 2017 年阻燃軟電纜產品系列總營業額 97.6%，或總營業額 15.7%。

◇ 亞積邦租賃（1496.HK）發布盈利預警，公司表示由於機械租金收入減少約 20%、機械及零部件銷售大跌約 90%、設備服務收入下降約 50%、及出售設備收益下跌約 40%，2019 財年首 4 月（截止 2018 年 7 月 31 日）收益同比減少約 40% 並錄得小幅虧損，因此，公司預計 2019 財年上半年純利將按年顯著下跌。

◇ 中國人壽（2628.HK）公布 2018 年首 8 月原保費收入約人民幣 4,190 億元，同比增加 4.0%，其中 8 月原保費收入約人民幣 336 億元，按年持平，差於首 7 月。

◇ 承興國際（2662.HK）公布 2018 財年（截止 6 月 30 日）收益 29.2 億港元，同比增加 21.6%（上半財年倒退 7.6%）；受惠於 IP 授權衍生收入按年上升 6,435 萬港元，毛利同比急增 2.1 倍至 2.1 億；持續經營股東應佔溢利 1.2 億港元，按年大增 1.7 倍（上半財年上升 25.8%）。建議派發末期（全年）股息每股 1.2 港仙（2017 財年：沒有）。現價相當於 59.2 倍 2018 財年持續經營市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)