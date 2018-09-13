蘋果推Apple Watch S4 競爭對手Fitbit股價重挫近7%

蘋果 (AAPL-US) 在週三 (12 日) 的年度秋季發表會，介紹了新版 Apple Watch Series 4 智慧型手錶，螢幕尺寸、處理速度與健康管理功能皆有提升，競爭對手 Fitbit(FIT-US) 股價 12 日重挫 6.9%，Garmin(GRMN-US) 則是挺住壓力，股價變化不大。

Garmin 股價日線走勢圖

蘋果在今年第 2 季稱霸穿戴型裝置市場，出貨量年增 5.5%，達 2790 萬台，銷售額年增 8.3% 至 48 億美元，小米和 Fitbit 分別排名第 2 與第 3，Garmin 落於第 5 位。

今年第 2 季主要穿戴式裝置出貨公司

Apple Watch Series 4 的螢幕比前一版大上 30%，並採用 64 位元雙核心處理器，處理速度快上 2 倍，除了基本的健康管理監測功能之外，此次新版智慧型手錶提供心電圖 (ECG) 量測功能，以及跌倒偵測與 SOS 緊急服務。

Fitbit 在上個月甫推出進階版健康運動手環 Fitbit Charge 3，使用者可追蹤活動量、運動與睡眠狀況，電池續航力長達 7 天，手環中搭載相對血氧含量 (SpO2) 感測器。該公司並表示，將持續開發功能，協助偵測部分潛在疾病，如睡眠呼吸中止症或心房顫動。

Fitbit 旗下產品包含健康運動手環與智慧型手錶，該公司希望藉由提供一系列健康相關應用程式，在穿戴裝置領域佔有一席之地，而 Fitbit 最近推出的一些產品獲得了廣泛好評。

Fitbit 的發言人表示，該公司的產品在價格方面具有競爭力，智慧型手錶可以跨平台使用，使產品可接觸更廣泛的消費者族群，特別是全球約有 80% 的智慧型手機用戶使用 Android 系統。

Fitbit 股價 12 日下跌 6.90% 至每股 5.53 美元，以跌幅來看，投資者可能有些反應過度，因該公司在產品面方面表現並不差，但股價的走勢亦顯示，穿戴型裝置市場充滿競爭，中國製造商小米和華為來勢洶洶，且他們具有相同的機會接觸廣泛的消費者族群。