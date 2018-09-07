新興市場股市宣告落入熊市 AMP：恐怕還要再跌10%才見買點

在全球經濟前景擔憂加劇下，投資人紛紛撤離風險資產，新興市場周四正式宣告跌入熊市，AMP 分析師預期後市恐怕還有 10% 的跌幅。

明晟 MSCI 新興市場指數在俄羅斯和菲律賓股市領跌下，周四下跌 0.34% 來到 1018 點，距離 1 月 26 日高點 1273 點跌幅已達 20%，符合進入熊市的定義。

新興市場指數距離今年元月高點跌幅已達 20%。(來源：Investing.com)

AMP 資本投資駐雪梨動熊市場市場主管 Nader Naeimi 表示，新興市場股市進入熊市後，可能還會有 10% 的跌幅，在此波下跌觸底後，或許就可迎來不錯的買入機會。

本周賣壓由匯市轉向股市

由於美元走強、美國升息及貿易衝突升級，新興市場資產近幾周來備受壓力，而隨著經濟體質最脆弱的土耳其和阿根廷幣值崩跌，投資人對新興市場經濟危機蔓延的憂慮加深，本周市場賣壓則由匯市轉向股市。

雖然亞洲經濟體的基本面相較穩健，但亞股在新興市場指數所占比重約 3/4，此種連動拖累亞股表現，MSCI 新興市場指數本周下跌 3.6%，來到近一年來新低。

新興市場股市本益比跌到 11 倍

MSCI 新興市場指數進入熊市後，本益比來到 11 倍，為 2016 年 3 月以來新低；而 1 月指數來到高點時，本益比則達到 13 倍以上。

瑞士信貸駐新加坡投資策略師 Suresh Tantia 表示，短期內能撐過市場震盪的投資人最終將迎來反彈，目前新興市場股市雖因貿易不確定性及風險蔓延而下跌，但隨著新興市場的經濟維持健康成長，下跌反而使估值變得更具吸引力。