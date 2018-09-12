港股也步熊市 亞股連跌10天創16年來最長跌期 市值蒸發7000億美元

MSCI 亞太指數連續第 10 個交易日下跌，創下 16 年來最長跌期，累計跌幅近 5%，使得今年以來亞股市值蒸發近 7000 億美元。

MSCI 亞太指數連跌 10 個交易日。(來源：Investing 網站)

AMP Capital Investors 動態市場主管 Nader Naeimi 表示，亞股跌勢主要受到貿易緊張局勢加劇、美元上漲及新興市場危機蔓延的衝擊，且中國股市的疲弱也助長了跌勢。

中國股市在六月下旬進入熊市後，近期維持在近 4 年的低點附近震盪；去年漲幅達 36%、全球表現最佳的港股，也在昨天宣告進入熊市，距離今年高峰跌幅已達 20%，周三港股下跌 0.29%，連續第七個交易日下跌，創下近 14 個月新低。

新興市場溢出效應

花旗銀行策略師 Ken Peng 表示，土耳其和阿根廷貨幣危機對印度尼西亞和菲律賓等的影響更大，許多東南亞國家都面臨雙赤字、通膨率較高且上升，以及外匯儲備正在下降的問題。

Peng 認為，目前亞股最大的風險是美中貿易衝突，尤其擔心美國可能對中國進一步徵收 2000 億美元商品的關稅，而 11 月 6 日的中期選舉是關鍵，貿易緊張局勢可能在此之後消失。

CMC Markets 首席市場策略師 Michael McCarthy 也表示，短期內，市場明顯擔憂貿易緊張局勢升高。

此外，Eastspring Investments 投資長 Paul Kim 則將亞股連續下跌歸咎於美元兌新興市場貨幣走強，並預期隨著美國聯準會升息的步伐，新興市場資金將流出。

摩根士丹利董事總經理 Jonathan Garne）表示，對亞洲及新興市場股市持悲觀態度，並預計未來幾個月將進一步調降相關股市的獲利預估。