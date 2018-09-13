蔚來汽車IPO首日走勢巨震股價收漲5% 蘋果新品iPhone XS未帶來驚喜

熱點新聞

• 蔚來汽車 IPO 首日開盤破發 盤中振幅 30% 收漲 5%

「中國版特斯拉」蔚來汽車以每股 6.26 美元發行價登陸紐交所，12 名蔚來用戶上台敲鐘，李斌及公司高管不在敲鐘人之列。IPO 首日開盤價 6 美元，較發行價下跌 4.15%，一度跌超 13% 至 5.35 美元，午盤重返發行價，收漲 5.4%，報 6.60 美元。

• 2018 蘋果新品發布會揭曉：雙卡雙待 iPhone XS 未帶來驚喜 股價跌超 1%

本周三的蘋果新品發布會並未給市場帶來足夠驚喜。第一個亮相的最新版智能手錶發布後，蘋果股價一度抹平跌幅轉漲，但在 iPhone X 新品發布後，股價不但轉跌，而且最終創三年來新品發布日最大跌幅。據彭博統計，十一年前蘋果發布初代 iPhone 當天，股價大漲 8.3%，但此後的十個 iPhone 新品發布日之中，只有 iPhone 5 和 iPhone 7 發布當天股價上漲，其餘均下跌，即使那兩天上漲，漲幅也未超過 2%。

• 海康威視逼近跌停！半年蒸發 1600 億 超四成成交竟來自外資

9 月 12 日海康威視股價大跌 8.94%，創 2016 年 1 月 4 日熔斷以來最大單日跌幅！從成交占比來看，海康威視 44.55% 的成交量來自深股通，可見，海康威視是北上資金深度參與的一隻股票，其資金的進退，將對股價造成重大影響。業內人士分析，在行情不斷下調之際，特別是去年大放異彩的上證 50 表現並不理想，部分抱團資金開始鬆動，對於籌碼高度集中的白馬股來說，是一個危險的信號。市場資金也形成「蹺蹺板」效應，前期漲勢較好的白馬股卻成了近期資金拋棄的標的。

• 攜程推「拒簽全退」服務 欲破解中秋、國慶出境旅行痛點

在中秋、國慶出境游預訂高峰到來之際，攜程方面已再次全面升級「拒簽全退」服務。「在攜程預訂同一行程機票和簽證產品的用戶，如果被拒簽的話，可享簽證及機票相關費用全額退還保障。」攜程機票高級總監彭林介紹。值得注意的是，要享受上述服務，還要滿足以下條件：消費者不能有不良出境記錄；需要選擇中國大陸始發，並含「拒簽全退」標籤的機票產品。

投研觀點

• 特斯拉又一財務高管出走 最大機構股東建議馬斯克尋求「行為和心理」幫助

知情人士透露，特斯拉全球財務與營運副總裁 Justin McAnear 將離職，上周五時首席人力資源官和首席會計官剛離職。持股 7.72% 的最大機構投資者 Baillie Gifford 建議，馬斯克應尋求行為和心理幫助。特斯拉一度漲幅收窄，最終收漲近 4%。盤後，特斯拉 CEO 馬斯克在社交媒體上表示，特斯拉電動汽車在北美地區的交付量大幅上升，因此客戶將需要更長時間才能收到貨，已經在優先解決這一問題。

• 阿里速賣通布局中東 與亞馬遜正面競爭

阿里巴巴提供的數據顯示，在剛剛結束的速賣通「828」大促中，沙烏地阿拉伯、阿聯酋、西班牙等「一帶一路」新興市場呈現爆發增長。中東地區交易規模漲幅高達 252%。中東與俄羅斯只是速賣通戰略的一部分。截至目前，速賣通已經打通了歐洲、美洲、澳洲、東南亞的主要市場。2017 年年初，亞馬遜宣布以 6.5 億美元收購中東第一大電商平台 SOUQ，市場目光開始聚焦到中東市場。從某種程度上來說，亞馬遜仍然是阿里巴巴全球化最大的競爭對手。

• 失守 30 港元 眾安在線要如何拯救股價

眾安在線股價表現就一直令人擔憂，自 IPO 首日破發後，一路下跌，連創新低。截至 9 月 12 日收盤，股價較歷史最高位 97.8 港元年增率下降 69%。但眾安在線並非缺乏利多，國際發展方面，前不久眾安在線還獲得軟銀戰略投資。國內牌照布局方面，近日有消息稱，眾安在線正利用香港保監局「快速信道」(FastTrack)，獨資申請香港人壽保險業務牌照，以純網上模式銷售壽險。另外，眾安在線還布局了虛擬銀行行業。不過，眾安在線未來的規模增長以及科技創新賦能保險，能否帶動自身的盈利能力，從而提振股價，還有待時間的考證。

• 華爾街預計儲存晶片需求將下滑 美晶片股普跌

高盛分析師馬克. 德萊尼 (Mark Delaney) 周三發布研報稱：「在第第四季和明年上半年，隨著供應增長加快，我們預計內存晶片的需求量開始逐漸減弱」。該分析師還預計，隨著 DRAM 內存晶片供應量的逐漸增多，明年上半年將出現供過於求的局面。德萊尼還認為，NAND 閃存市場存在「基本面疲軟」的問題。英偉達、高通、德州儀器、博通等晶片股股價跌幅均在 1% 以上。

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