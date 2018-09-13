蔚來汽車IPO首日開盤破發 跌超13%後收漲10%

美東時間周三（9 月 12 日）上午 10 點 35 分左右，蔚來汽車在美上市首日開盤價定於 6 美元，較 IPO 發行價 6.25 美元 / ADS 下跌 4.15%，發行價本身位於定價區間 6.25-8.25 美元的底端。

股價跌幅隨即擴大至 13%，最低觸及 5.35 美元，但馬上又回漲接近 6 美元開盤價。一個半小時後，股價漲至 6.28 美元，重回發行價 6.26 美元上方。

蔚來汽車 IPO 首日收漲 9.7%，報收於 6.58 美元，盤後再漲 2.4%，交投 6.74 美元，均高於發行價 6.26 美元。全天交易區間為 5.35-6.93 美元，振幅接近 30%。

美股剛開盤時（美東上午 9 點半），12 名蔚來用戶（包含普通用戶、合作夥伴與蔚來員工組成的車主代表）上台敲鐘，但李斌及蔚來高管均不在 12 名敲鐘人之列。

蔚來汽車於 8 月 13 日向美國證券交易委員會（SEC）提交了 IPO 招股說明書，計劃在紐約證券交易所籌集近 18 億美元資金，股票代碼「NIO」。公司又在 8 月 28 日更新了招股書，預計籌集資金不超過 15.18 億美元。

據新浪財經，作為首家登陸美國資本市場的中國新能源汽車製造企業，蔚來汽車 IPO 共發行 1.6 億份美國存托股票（ADS），每股價格為 6.26 美元。在承銷商未行使超額配售權的情況下，募資規模為 10 億美元。每股美國存托股票相當於 1 股蔚來汽車 A 類普通股。該融資額雖較之前市場預期有所縮水，但仍是中資企業今年到目前為止在美第三大規模的 IPO，僅次於愛奇藝和拼多多。

不到三年虧損百億 量產質疑對蔚來步步緊逼

蔚來成立於 2014 年 11 月，但直到 2018 年上半年才實現真正意義上的公司收入，而且至今尚未實現盈利。

據招股書顯示，公司 2018 年上半年汽車銷售收入 4439.9 萬元人民幣，總收入 4599.1 萬元。在扣生產、研發和一系列營運成本之後，凈虧損 33.26 億元人民幣。回看 2016 年和 2017 年的財務歷史，公司分別凈虧損 25.73 億和 50.21 億元人民幣。從 2016 年至招股書披露的 2018 年 6 月為止，累計虧損上百億。

數據來源：公司招股書 見智研究整理

汽車作為一種重資產行業，前期研發和生產的投入都是巨大的，能不能燒得起錢是新興汽車企業的命門。

就蔚來的融資能力來說，這一點是很有優勢的。在短短的不到四年裡，融資達到 24 億美元，並且投資者都實力不俗。

數據來源：公司招股書 見智研究整理

蔚來融資和燒錢的速度都是有目共睹的，但是量產方面的速度卻遲遲起不來。

2017 年 12 月蔚來推出首款量產新能源 SUV——蔚來 ES8 並開啟預定，作為公司唯一的創收車型，已經收到了 1.7 萬份訂單，累計交付 1602 台，只完成了總訂單的 10%。蔚來也在招股書中將對客單按時交付能力和大批量產能力列為公司面臨的重要挑戰之一。

與此同時，目前公司的收入僅僅依賴 ES8 這一款車型，能否有符合預期的新車型的出現，也是公司面臨的巨大挑戰。

數據來源：公司招股書 見智研究整理

不僅做中國的特斯拉 而且要顛覆用戶與車的關係

蔚來汽車 2016 年底向市場推出了第一款 EP9 電動超跑，首批僅量產了 6 台，六台車的擁有者是蔚來汽車的 6 位投資人，即蔚來汽車創始人兼董事長李斌、車和家創始人李想、京東集團 CEO 劉強東、小米科技 CEO 雷軍、騰訊公司 CEO 馬化騰和高瓴資本創始人張磊。

蔚來一直的目標就是要做中國版的特斯拉，不止於此，還要在高性能的電動汽車之外，更加注重用戶體驗。以「車」作為一種全新的生活方式的入口，最終為用戶創造生活圈，希望成為全球第一家「用戶企業」。在線上通過蔚來 APP 進行分享和溝通，在線下通過遍布全國各地的 NIO house 為基地，為用戶提供互動體驗。蔚來 app 目前註冊用戶數在 49 萬左右，月活用戶在 10 萬左右。

在招股書中，蔚來稱這是其商業模式的「核心創新點」： 蔚來的願景是通過提供高端智能電動車和優秀的用戶體驗，創建一種愉悅的生活方式。為了踐行這一承諾，李斌拿出相當於個人 1/3 的股份——其持有的 5000 萬股蔚來股票，轉入信託架構，在自己保持投票權的同時，其經濟收益將通過蔚來的車主用戶來討論和決定如何使用。

2017 年 12 月蔚來推出首款量產汽車 ES8 並開啟預定，作為公司唯一的創收車型，已經收到了 1.7 萬份訂單。

招股書披露，ES8 搭載前後雙電機，最大輸出功率 480 千瓦（650 馬力），最大扭矩 840 牛 · 米，百公里加速 4.4 秒，進入 4 秒 SUV 俱樂部。全系標配最新一代主動式空氣懸掛，創造最佳的駕控和乘坐體驗。搭載的 70 千瓦時液冷恆溫電池組，採用全球領先、能量密度最高的 VDA 車規級方形電芯，循環壽命高達 2,000 次，配合低至 0.29 的整車風阻係數，60 公里 / 小時等速最大續航里程超過 500 公里，NEDC 綜合工況 355 公里。

ES8 車身和底盤採用了全鋁合金架構，是全世界鋁合金應用率最高的量產車，也是唯一一款採用了航空級 7003 鋁合金的車，整車抗扭剛度高達 44,140 牛米 / 度。

鋁合金作為汽車輕量化材料具備減重效果明顯、吸收衝擊能力強、易於回收、裝配效率高等優點，除此之外，車身輕量化也能大大提高電動汽車的續航里程。

在感知系統方面， NIO Pilot 擁有多達 23 個感知硬體，包括三目前向攝影機，4 個環視攝影機、5 個毫米波雷達、12 個超聲波傳感器，還有 1 個車內駕駛狀態檢測攝影機；ES8 同時是全球首款裝載 Mobileye EyeQ4 自動駕駛晶片的量產車型，該晶片計算能力較上一代提升 8 倍。

蔚來汽車的策略是：自己製造電機和電池系統，其他不涉及動力和軟體系統的部分，全部交給供應商，不用從頭研發新部件，這能最大程度節省時間。並且從 2016 年開始就與江淮汽車合作建立生產線和供應鏈體系，爭取在未來達到從訂單到交付全程控制在 21-28 天內。

數據來源：車雲網 見智研究整理

新能源汽車市場廣闊 但留給蔚來的時間不多了

蔚來汽車招股書中表示，中國是全世界最大的乘用車市場，也是最大的新能源汽車市場，並且這個市場還未被深度挖掘過，蔚來汽車會在未來不斷的利用先發優勢和持續的技術優勢更深入的拓展這個市場。

據見智分析，中國新能源汽車銷量在 2014 年的時候只有 8 萬輛，而在 2017 年就達到了 78 萬輛，複合增長率達到了 114%。根據中汽協和國家汽車中心預測，到 2020 年，我國的新能源汽車銷量將會達到 356 萬輛。

數據來源：中汽協 國家汽車中心 見智研究整理

廣闊的市場吸引着每一個有電動車夢想的企業去搏一回。據見智研究統計，僅國內電動汽車製造商就有三款電動 SUV 在 2018 年上市，在價格上都較蔚來的 ES8 有一定優勢。

數據來源：公開資料 見智研究整理

不僅面臨國內這些新貴的競爭壓力，眾多老牌車企的新能源車型也已經在趕來的路上。這些老牌廠商擁有成熟的生產線和多年積累的技術經驗，外加沉澱許久的口碑和品牌效益，他們推出的新能源汽車有可能極大的衝擊這些新興車企。蔚來要做的，就是在量產和研發上：快一點，再快一點。