大摩上調蘋果目標價 電商快遞的決戰時代即將開啟

熱點新聞

• 小米首次組織結構大變革：強化總部管理職能，提拔多個 80 後業務部總經理

小米新設的集團參謀部、組織部將分別由高級副總裁王川、劉德負責。新提拔的十多個業務部門總經理平均年齡 38.5 歲。雷軍稱，小米未來要達到兆營收目標，需要十萬員工，也需強化管理職能提升組織效率，給予更多年輕人成長機會。

• 美團被曝 IPO 最終定價 69 港元處招股區間較高端 估值 524 億美元

美團港股 IPO 定價 69 港元，位於 60 至 72 港元招股區間較高端。華爾街見聞見智研究所分析認為，如果按照這一價格，考慮期權池因素，美團估值為 524 億美元；如果剔除期權池因素，美團估值為 482.81 億美元。

• 騰訊連續五個交易日股票庫藏股 累計庫藏股超 1.6 億港元

稱將庫藏股 12.4 萬股公司股票，每股價格為 316.20 至 322.80 港元，總額為 3950.31 萬港元。這是騰訊連續五個交易日庫藏股。五個交易日騰訊累計股票庫藏股已經超過 1.6 億港元。

周四，騰訊收盤時大漲 4.99%，收報 323.8 港元，創兩年多來最大單日漲幅，成交 98.4 億港元。目前，最新總市值 30835 億港元，重回 3 兆港元市值。

投研觀點

• 三江、阿里新零售試驗：一場失敗的合作？

接受阿里新零售改造一年多，三江購物的表現差強人意，全天候科技援引業內人稱，阿里已基本放棄三江，認為這是一起不成功的合作。這背後的原因是基因不和還是思維差異？雙方的合作下一步將怎麼走？

• 廉價版 iPhone 或成「救世主」：蘋果即將迎來新一輪升級周期？

蘋果最新發布的平價手機 iPhone XR 既有高端功能，又有閃亮的配色，749 美元的起售價與 256G 的 iPhone 8 價格相當。華爾街見聞周四援引分析稱，這款相對物美價廉的 iPhone 正是蘋果公司重振其智慧型手機低迷銷售量的必需品。

• 阿里寡頭、拼多多「攪局」：電商快遞的決戰時代即將開啟

中國快遞行業過去十年實現了 27 倍的增長，從市場市佔率差異與行業增速觀察，當前大概處於春秋後期。國泰君安指出，戰國時期的主題是巨人之戰，拼多多與阿里的發展是兩個重要變量，而拼多多的崛起又延緩了戰國時期的來臨。

• 「毫無亮點」的發布會之後 摩根士丹利為何上調蘋果目標價？

摩根士丹利指出，新款 iPhone 售價更高、儲存量更大，雙卡雙待功能也讓人驚喜。考慮到 DRAM 內存晶片和 NAND 閃存晶片價格的下滑，更高的銷售價格意味著新款 iPhone 將給蘋果帶來更高的毛利率。

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