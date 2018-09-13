能源盤後─OPEC整體增產 EIA數據訊息混雜 美熱帶風暴來襲

週三 (12 日) 美國報告指出原油產量和庫存減少，使油價飆升。全球基準布蘭特原油自 5 月以來首次觸及每桶 80 美元。

布蘭特原油期貨收高 0.69 美元，或 0.87% 至每桶 79.75 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.05 美元，或 1.52% 至每桶 70.30 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.01% 至每加侖 2.035 美元。

天然氣收低 0.004 美元，或 0.14% 至每一千立方英尺 2.824 美元。

熱帶風暴

分析師稱各種因素也推高了價格，包括對佛羅倫斯 Florence 颶風的擔憂、一些向墨西哥灣移動的風暴、美國對伊朗的制裁、以及美元走低。

EIA 報告

美國能源情報署 EIA 週三報告稱，上週美國原油庫存減少 530 萬桶至 3.96 億桶，這是自 2015 年 2 月以來的首次低於 4 億桶的水平，比 5 年平均水平低 3%。分析師原本只預計庫存會下降 160 萬桶。

有助於庫存下滑的也是因美國原油出口量增長了每日 30 萬桶，達到每日 180 萬桶，而布蘭特與 WTI 價差約 10 美元也使美國原油較有競爭力。

EIA 顯示，美國原油產量從之前創紀錄的 1100 萬桶回落至上週的 1090 萬桶。該數據與週二的評估報告相吻合，其中政府將 2019 年美國原油產量的官方預測從一個月前的每日 1170 萬桶，減少至每日 1150 萬桶。

儘管如此，一些分析師質疑週三的報告是否像看上去一樣看漲油價，並指出汽油和柴油等加工燃料的庫存增加。儘管庫存下滑了 530 萬桶原油，但蒸餾油成長 620 萬桶，全美汽油庫存成長超過 1000 萬桶。

OPEC 報告

OPEC 數據顯示，整體 OPEC 成員 8 月份原油產量月增 27.8 萬桶，由利比亞、伊拉克、及奈及利亞貢獻最多漲幅。