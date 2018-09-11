能源盤後─供應面不穩定性高 油價連4跌 俄羅斯LNG新貴壓Gazprom

美國油價週一 (10 日) 收復了早盤的漲幅，連續第 4 個交易日下跌，投資人繼續權衡供應方面的訊息。

布蘭特原油期貨收高 0.57 美元，或 0.74% 至每桶 77.40 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.19 美元，或 0.28% 至每桶 67.56 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.51% 至每加侖 1.960 美元。

天然氣收高 0.031 美元，或 1.12% 至每一千立方英尺 2.807 美元。

在美國每週供應量數據、沙烏地阿拉伯等大型生產商的數據、以及對伊朗制裁的消息下，原油價格已經在幾週內觸及遠低於今年早些時候的多年高水位。

顯然目前供應環節任是油價的驅動因素，而 11 月份即將生效的伊朗制裁給油價籠罩著烏雲。

利比亞動蕩

利比亞首都黎波里 Tripoli 的敵對民兵之間的暴力事件也令油價持謹慎態度。利比亞國家石油公司在的黎波里的總部週一遭到恐怖襲擊，可能預示著對利比亞供應的新破壞。

利比亞的供應量減少也是 2018 年油價的利多因素。

美國需求面

分析師一直在爭論美國需求和貿易緊張局勢的季節性下降，是否會降低能源產品的消費，從而增加市場的不確定性。

雖然一些投資者預計這些因素會導致價格下跌，但其他投資者並不確定，並指出今年迄今為止需求依然強勁，未來幾週貿易形勢可能會得到解決，從而推動市場走強。

LNG 新貴 Novatek

上週俄羅斯最大的獨立天然氣生產商 Novatek 有史以來市值第一次超過巨頭 Gazprom。

兩者之間最明顯的區別是所有權。俄羅斯天然氣工業股份公司 Gazprom 是俄羅斯國營企業，而 Novatek 是私人企業。法國 Total 為 Novatek 股東，股份佔約 19%，其他股東為中國的中國石油天然氣集團 CNPC 及絲路基金。

論產量，Novatek 為全球第 8 大氣體生產商，佔據俄羅斯 9% 的氣體產量，而大部分也都屬於液化氣體，如 LNG。

近期展望

交易商正在關注石油輸出國組織 OPEC 和國際能源機構 IEA 的月度石油市場報告，著眼於 OPEC 上個月增產的數量，同時也在等待美國政府每週發布的庫存數據。

OPEC 成員原油產量 / 圖：statista

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。

伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。據知情人士透露，國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。

最新數據顯示，伊朗 8 月原油出口量應落在每日 166 萬桶。市場預估，伊朗可試圖使用更有「創意」的方法「走私」原油出口，如取消船隻定位、依靠陸上黑市運輸、或大幅降低售價。然而，外界預計類似手法頂多能庇護約每日 20 萬桶原油，量不夠大。