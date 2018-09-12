能源盤後─WTI布蘭特價差拉大至10美元 API庫存減少 伊朗問題籠罩 油價漲

由於出口激增和頁岩產量保持穩定，美國原油庫存可能在秋季保持相對較低的水位，使週二 (11 日) 油價大幅上漲。

布蘭特原油期貨收高 1.98 美元，或 2.56% 至每桶 79.35 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 2.33 美元，或 3.45% 至每桶 69.87 美元。

美國汽油期貨價格收高 3.33% 至每加侖 2.025 美元。

天然氣收高 0.025 美元，或 0.89% 至每一千立方英尺 2.829 美元。

美國能源情報署 EIA 將於美國時間週三 (12 日) 上午發布美國石油庫存週報，分析師普片認為，截至 9 月 7 日當週，原油庫存平均應下降 160 萬桶。

瑞穗證券 Mizuho 美國期貨部門主管 Bob Yawger 表示，美國基準價格與全球基準價格之間的差距拉大將導致美國石油出口在未來幾週內提升，因折扣價格使美國原油相對更具吸引力。美國基準 WTI 西德克薩斯中質原油最近比全球基準布蘭特便宜約 10 美元，這是近幾個月折扣的 2 倍多。

在美國煉油廠關閉進行年度維修的低需求季節期間，出口激增將對油價造成往年以來沒有的影響，而美國原油產業的地區化也因此在川普時代開始走向國際化。

行業組織美國石油協會 API 週二晚間表示，其本週數據顯示原油庫存減少 860 萬桶，汽油庫存增加 210 萬桶，蒸餾油庫存增加 580 萬桶。

在 EIA 公佈月度短期能源展望後，油價也在週二上漲，其中將其對 2019 年美國原油產量的官方預測從一個月前的每日 1170 萬桶，減少至每日 1150 萬桶。

較低的預測來自於西德克薩斯州的二疊紀盆地 Permian Basin 等主要產油區面臨管道短缺等瓶頸，這迫使企業放慢生產進度，或更昂貴的用卡車運輸原油。

利比亞動蕩

利比亞首都黎波里 Tripoli 的敵對民兵之間的暴力事件也令油價持謹慎態度。利比亞國家石油公司在的黎波里的總部週一遭到恐怖襲擊，造成 2 人死亡。

利比亞的供應量減少也是 2018 年油價的利多因素。

此外，美國對伊朗的制裁也籠罩著原油供應面，而可以代替伊朗出口的利比亞則是使供應面不安。伊朗的原油出口已開始減少中。

巴菲特旗下波克夏 續減持能源股 Phillips66

著名投資人巴菲特旗下的波克夏公司 Berkshire Hathaway (BRK.A-US) 繼續減持手上能源股 Phillips 66 (PSX-US) 股份，現今的波克夏動作使它的 Phillips 66 總佔股達 4.8% 股份，從原本的最大股東下滑至第 4 名。

外界質疑，在波克夏持股少於 5% 的狀態下，買賣該股就無需「報告」給 SEC。是故，波克夏有可能已經全額拋售了 Phillips 66。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。

伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。據知情人士透露，國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。

最新數據顯示，伊朗 8 月原油出口量應落在每日 166 萬桶。市場預估，伊朗可試圖使用更有「創意」的方法「走私」原油出口，如取消船隻定位、依靠陸上黑市運輸、或大幅降低售價。然而，外界預計類似手法頂多能庇護約每日 20 萬桶原油，量不夠大。