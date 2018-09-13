頁岩油成長快速 EIA數據：美國已成全球最大石油生產國

如果美國能源資訊局 (EIA) 數據正確，那麼美國已經擊敗俄羅斯及沙烏地阿拉伯，自 1973 年以來，首度成為全球最大的石油生產國。

這個轉變也顯示，美國頁岩油繁榮近來如何重塑了全球能源格局。在過去 10 年中，美國石油產量增加了 1 倍多。

諮詢公司 Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 說：「這是一個歷史性的里程碑和提醒：永遠不要看壞美國石油業。」

超越俄羅斯與沙烏地阿拉伯

根據 EIA 短期能源展望的初步估計，美國石油產量在今年 2 月，是 20 多年來首度超過沙烏地阿拉伯，而今年 6 月和 8 月，達到每天近 1100 萬桶，更一舉超過俄羅斯，是 1999 年以來首次。

EIA 預計，美國的石油產量將在 2018 年和 2019 年的剩餘時間內，將繼續超過俄羅斯和沙國。近年來，西德州和新墨西哥州的二疊紀盆地的增長率，已經大幅上升。

美石油產量快速上升 (圖表取自 CNN Money)

根據環境影響評估報告，在 2016 年原油價格開始上漲之後，美國的投資和產量在這年晚些時候已同步上升。相較之下，近年來俄羅斯和沙國，都盡量保持產量增長趨於穩定。

鑽井技術快速發展

鑽井技術快速發展，是美國能達成這一成就的重要原因，強大的鑽探能力解鎖了大量被困在地下的石油和天然氣，鑽井成本急劇下降。

能源投資管理公司 BP Capital Fund Advisors 經理人 Ben Cook 表示，對美國來說，遊戲規則已經改變，美國能保持更多的彈性與競爭力。

在 2014 年底油價暴跌，石油輸出國組織發起價格戰，以重新奪回美國和其他石油生產國所損失的市場份額。價格下跌使數十家美國石油公司倒閉，還造成大量人員失業，不過美國產量雖減，卻沒有急劇下滑。相對地，美國頁岩油業者努力降低成本，加強技術，以保持競爭力。

積極拓展客戶

此外，在 2015 年底，美國國會取消了 40 年的原油出口禁令。美國現在將石油運往南美洲、歐洲和中國，爭取更多的市占。

包括英國石油公司 (BP) 和埃克森美孚公司 (XOM) 在內，主要石油生產商近年來也花費了數十億美元，來開發德州的二疊紀盆地。讓德州的石油產量，有望匹敵伊朗及伊拉克等生產大國。

不過，開採石油也帶來環境傷害，美國石油產量預計將繼續增長，但不會如之前想像得那麼多，2019 年預計下調至每日 1150 萬桶。就目前來看，這還是高於俄羅斯與沙國的最高產量預期。2017 年時，美國的日產量為 940 萬桶。