「需求挪移者」颶風Florence來襲 美油價漲

油價因美國對伊朗的製裁可能會損害全球供應而價格上漲，而交易商觀察到多起風暴即將襲擊美國海岸和墨西哥灣，使汽油價格上漲。

颶風佛羅倫斯 Florence 為 4 級颶風，星期二在卡羅萊納山脈上空，預計美國週四或週五上岸。

但其他較小的風暴，如熱帶風暴 Isaac，對原油和天然氣行業來說可能更令人擔憂，因為他們有機會進入墨西哥灣，一個能源生產和煉油業務區域。由於紐澤西州停電和洪水影響，Phillips 66 (PSX-US) Bayway 煉油廠的問題也促使了汽油價格的上漲。

圖：CNBC

天氣預報預測，美國北卡州可能會接到 20 吋的雨量，其他區域則是 10 吋左右。依照歐洲測量法，北卡有望獲得 45 吋的雨量。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

伊朗 8 月原油出口量應落在每日 166 萬桶，而韓國和日本似乎將採取零採購的模式支持美國制裁，這兩個國家也都加緊購買更多的美國原油。

週二 (11 日) 布蘭特原油期貨收高 2.56% 至每桶 79.35 美元。美國輕原油期貨 (WTI) 收高 3.45% 至每桶 69.87 美元，而美國汽油期貨價格收高 3.33% 至每加侖 2.025 美元。

在供應面方面，委內瑞拉國內政治動蕩、利比亞的國內戰爭，都將影響全球原油的供給。此外，美國 API 這週公布的數據顯示，本週數據顯示原油庫存減少 860 萬桶，汽油庫存增加 210 萬桶，蒸餾油庫存增加 580 萬桶。

至於汽油價格，颶風 Florence 對汽油造成的影響，會落在是否造成洪水或停電等。Colonial 原油管道已於週一向托運人發表聲明，表示正在為本週晚些時候的潛在影響做準備。

然而，專家呼籲，颶風是個「需求挪移因素」，使來襲前需求大漲，但道來的期間內會大幅降低需求，如果嚴重，颶風平息後則影響供應面。

美國近期第 3 場風暴也在觀察中，但它尚未成形，不太可能加強。然而，它似乎是從往德州遷移。