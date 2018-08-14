蔚來汽車百億虧損赴美IPO 當前收入依賴一款車型但在手訂單超1.7萬台

蔚來汽車於 8 月 13 日向美國證券交易委員會（SEC）提交了 IPO 招股說明書。招股書表明，蔚來汽車計劃在紐約證券交易所籌集近 18 億美元資金，股票代碼「NIO」。

蔚來汽車 2016 年底向市場推出了第一款 EP9 電動超跑，但直到 2018 年上半年才實現真正意義上的公司收入，而且至今尚未實現盈利。據招股書顯示，公司 2018 年上半年汽車銷售收入 4439.9 萬元人民幣，總收入 4599.1 萬元。在扣生產、研發和一系列營運成本之後，凈虧損 33.26 億元人民幣。

回看 2016 年和 2017 年的財務歷史，公司分別凈虧損 25.73 億和 50.21 億元人民。從 2016 年至招股書披露的 2018 年 6 月為止，累計虧損上百億。

數據來源：公司招股說明書 見智研究整理

在招股說明書中，蔚來稱自己是中國優質電動汽車市場的先鋒，重新定義了擁有汽車的體驗，覆蓋從線上到線下、從居家到出行的全方位用戶服務。公司主營包括研發設計、合作生產、O2O 銷售智能電動汽車, 並且利用人工智慧技術和強大的雲端運算優勢，完成流暢的人車交互體驗。

2017 年 12 月蔚來推出首款量產汽車 ES8 並開啟預定。招股書披露，ES8 搭載前後雙電機，最大輸出功率 480 千瓦（650 馬力），最大扭矩 840 牛 · 米，百公里加速 4.4 秒，進入 4 秒 SUV 俱樂部。全系標配最新一代主動式空氣懸掛，創造最佳的駕控和乘坐體驗。ES8 搭載的 70 千瓦時液冷恆溫電池組，採用全球領先、能量密度最高的 VDA 車規級方形電芯，循環壽命高達 2,000 次，配合低至 0.29 的整車風阻係數，60 公里 / 小時等速最大續航里程超過 500 公里，NEDC 綜合工況 355 公里。

招股書指出，ES8 車身和底盤採用了全鋁合金架構，是全世界鋁合金應用率最高的量產車，也是唯一一款採用了航空級 7003 鋁合金的車。堅固的車身材料，優秀的結構設計，使得 ES8 整車抗扭剛度高達 44,140 牛米 / 度。除了卓越的被動安全設計，ES8 還全系標配了 21 項主動安全配置，達到同級最高水平。在感知系統方面， NIO Pilot 擁有多達 23 個感知硬體，包括三目前向攝影機，4 個環視攝影機、5 個毫米波雷達、12 個超聲波傳感器，還有 1 個車內駕駛狀態檢測攝影機；ES8 同時是全球首款裝載 Mobileye EyeQ4 自動駕駛晶片的量產車型，該晶片計算能力較上一代提升 8 倍。ES8 所有自動輔助駕駛硬體均一步到位，用戶可以通過訂閱 + 遠程升級的方式來使用 NIO Pilot。

蔚來汽車的策略是：自己製造電機和電池系統，其他不涉及動力和軟體系統的部分，全部交給供應商，不用從頭研發新部件，這能最大程度節省時間。並且從 2016 年開始就與江淮汽車合作建立生產線和供應鏈體系，爭取在未來達到從訂單到交付全程控制在 21-28 天內。

蔚來汽車招股書中表示，中國是全世界最大的乘用車市場，也是最大的新能源汽車市場，並且這個市場還未被深度挖掘過，蔚來汽車會在未來不斷的利用先發優勢和持續的技術優勢更深入的拓展這個市場。在這個過程中，公司也面臨一些挑戰。危機主要在於 (1) 在新能源汽車這個全新領域面臨新的困難，公司有限的經營經驗可能會制約發展；(2) 在對客單按時交付能力和大批量產能力；(3) 新能源汽車的充電配套設施發展落後；(4) 公司的收入僅依賴於一款車型的銷售，創新速度不符合市場預期。

數據來源：公司招股說明書

蔚來汽車創始於 2014 年 11 月，由「連續創業者」李斌創辦。李斌出生於安徽省，畢業於北京大學社會學系，並在大學期間輔修法律專業。在大學期間，他就創辦了中國最早的網路公司之一南極科技, 圍繞網路和汽車行業，至今參與創辦及主導投資了超過 40 家企業。在 2008 年被國汽車流通協會（CADA）評為 30 年來中國汽車流通行業最具影響力的十大傑出人物之一。2018 年 1 月，被新浪財經、人民日報、吳曉波頻道聯合評選為「2017 十大經濟年度人物」。

在招股書提交時，李斌實益持有 148,689,253 股普通股，持股比例為 17.2%；Padmasree Warrior 實益持有 117,85,272 股普通股，持股比例為 1.4%；Xiang Li 實益持有 15,000,000 股普通股，持股比例為 1.7%。整體而言，公司所有董事和高管總共實益持有 182,532,977 股普通股，持股比例為 21.1%。

主要股東的持股情況如下：創始人旗下投資工具實益持有 148,689,253 股普通股，持股比例為 17.2%；騰訊旗下實體實益持有 132,030,222 股普通股，持股比例為 15.2%；Hillhouse 旗下實體實益持有 65,368,424 股普通股，持股比例為 7.5%。