【華冠投顧】武傑電台:鋼鐵英雄-9958世紀鋼!再度創高!要漲到哪裡呢?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2013 中鋼構、9958 世紀鋼、4130 健亞、8131 福懋科、3545 敦泰。

台股盤勢分析:

起跑點

台北股市早盤上漲 + 10 點開出，但是受到蘋概股利空沖擊，導致『多殺多』的風爆再度延燒；加權指數一度重挫 - 85 點，尾盤抄底買盤再起，終場小跌 - 29 點作收，收在 10722 點，成交量 1237 億。

今天台股加權指數回測 10700 點，也再度創下波段新低點；不過，對於今天這樣表現，我們認為只是『多殺多』的延伸。從整個籌碼流動來看，市場賣壓並不大；只是今天遇到蘋概股的利空，指標型個股沖擊市場信心。然而當指數來到 10700 點以下，市場買盤明顯放大；顯示多方能量持續增強，樂觀看待年底選前行情。近期台股的震盪… 可望是年底行情的『起跑點』!!

今日想知道 9958 世紀鋼武傑的看法的好朋友們! 歡迎加入 LINE@私訊我們!

武財神 - 陳武傑分析師推出 9 月口袋名單 - 最新資料! 歡迎在 LINE@或 FB 免費索取!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

9958 世紀鋼、2013 中鋼構、5278 尚凡、3498 陽程、4130 健亞、4803VHQ-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6451 訊芯 KY、2455 全新、4912 聯德 KY、3105 穩懋、8043 蜜望實、2358 廷鑫… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

不定時在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與好股票你分享!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入陳武傑老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/kso8xF

詳細操作策略，請加入陳武傑 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg