【華冠投顧】離岸風電吸金 中鋼構直奔漲停

藍慶賜 分析師

川普再次放話強勢對中國打貿易戰，拖累台股震盪走跌，大盤回測昨天的低點後止跌反彈，收盤下跌 29 點，連續兩天的 K 線都留有下影線，可望能有效止跌。OTC 則持續破底收在波段低點，連續兩天的紡錘線，雖然指數續跌但是下殺力道有逐漸減緩的跡象，表示底部已快浮現。

(3105) 穩懋遭瑞士信貸與大摩看壞其後市，今天吃一根跌停，拖累蘋概股又是一番殺跌，(3374) 精材、(4943) 康控 - KY、(4912) 聯德控 - KY 等都出現較大的跌幅。電子股不來電，資金流向傳產股，離岸風電族群成了資金的避風港，(2013) 中鋼構、(8463) 潤泰材、(9958) 世紀鋼、(2031) 新光鋼等風電基礎建設股都出現了大漲的走勢。

【個股分析】

(2013) 中鋼構，最近除接獲台積電南科新廠房工程訂單與其他大樓工程訂單外，在母公司中鋼支持下，可望承接風電可觀的水下基礎建設工程訂單，包括基樁、平台及塔架等工程，預期對其後市業績提升大有幫助。技術面，短中期均線糾結，橫盤整理十多天後，今日出線帶量長紅突破箱型整理的上頸線，是多頭發動攻擊的訊號。

看好個股，(3630) 新鉅科、(2049) 上銀、 (6153) 嘉聯益。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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