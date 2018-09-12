【華冠投顧】盤後分析：量縮打底

劉彥良 分析師

股盤中破底拖累亞股走弱，台股小破底後終場跌勢收斂，本週量縮打底後，等下周 5 日線扣抵值下來多方才比較容易發動攻勢。

昨天很多跌深個股強彈，包括人氣指標的漲價概念股，不過今天又再度遭逢賣壓，其中二線被動元件多檔再創新低，而矽晶圓中除了合晶 (6182) 外更是全數破底。另一個全面破底的則是族群是 3D 感測，穩懋 (3105) 遭外資降目標價跌停，拖累全新 (2455)、宏捷科(8086) 和精材 (3374) 等，這個族群的下半年業績普遍較年初估值保守，而明年各家手機是否全面導入該技術甚至結合 AR 功能也都還是眾說紛云，不確定性很高。

目前盤勢仍未止穩，多頭股普遍來說也只能抗跌，但只要守穩季線且季線向上未來就還有向上創高的機會，反倒是許多個股的線型已明顯走空，趨勢不變下等反彈完就是再次破底，像是被動元件、矽晶圓、MOSFET、DRAM、3D 感測等等都是如此，投資朋友應要懂得避開風險，不要貿然進場搶反彈。

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