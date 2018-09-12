達利歐：經濟擴張的第七年 下一場衰退並不遠

本文首發於 9 月 12 日 06:54，現進一步更新採訪內容細節

全球金融危機十周年之際，全球最大對沖基金橋水創始人——瑞 · 達利歐周二攜新書《理解大型債務危機的模板》（A Template for Understanding Big Debt Crises）做客 CNBC，進一步闡釋此書的中心思想：債務危機不可避免，但我們可以採取一些措施來更好地應對。

達利歐稱，儘管未來幾個月內不會有危機爆發，但下一場衰退並不遙遠。目前，經濟擴張正處於第七個年頭，這種狀況還能持續兩年左右。之後，衰退將催生一場更緩慢、更嚴重的危機。

從社會和政治問題的層面出發，我認為下一次危機會更為嚴重，處理起來也更棘手。

下一次危機將不會跟此前一樣是一次大爆炸式的危機，而將是一場增長更緩慢、收得更緊的債務危機，並將帶來更大的社會影響和國際影響。

達利歐指出，一旦利率上升到足以抑制經濟擴張的地步，經濟就會在社會貧富不均極其嚴重、民粹主義節節升高之時衰退，政治因素將使下一個拐點變得複雜。

由於貨幣政策已經處於最為寬鬆的水平，效用隨之降低，市場或將被迫應對那些前所未見的問題——比如養老基金的崩潰和缺乏資金支持的醫保福利等等。一切均將引發公眾更為強烈的反應。

從周期的角度出發，達利歐則更為擔心未來的兩年。由於「隨著時間的推移風險在逐漸增加」，達利歐建議投資者應當在美股市場中「更具有防禦性」。

如果你關注現金和債券相關的預期回報率，現在的預期回報差不多是合理的，未來上漲空間有限。

大量的場外資金已經被投入股市而公司減稅的利多落後於股市的漲勢，我們已經提前獲得了公司減稅的利多。

達利歐認為，為了維持經濟和股市向前發展，聯準會不應該以比市場預期更快的速度升息。與此同時，若立法者修改授權，讓聯準會及其他主要央行能在全球各公債務水平難以管理的時候介入干預，有助於對下一場衰退起到一定控製作用。

達利歐重申了書中所提及「所有大型債務危機均可分為六個階段（周期早期、泡沫階段、觸頂、蕭條、去槓桿以及正常化）」的觀點，並稱 2008 年經濟衰退帶來的最大收穫是央行需要密切關注危機之前出現的泡沫。

正常的債務增長為經濟增長提供資金，隨後進入泡沫階段，所有人都開始推斷過去發生的事情。資產價格上漲，每個人都負債纍纍。

泡沫階段對通膨和經濟增長影響不大，因此各大央行對此也不太關注。而我認為，在此階段，央行最應該關注「這些債務是否能被金融體系償還」。

達利歐稱，儘管現階段債務已經超出危機前水平，但至少在美國，企業並未陷入還債危局。不過，下一次債務危機看上去將更像 1935-1936 年到 1935 年至 40 年代這一階段的水平。

此前，達利歐曾提出著名的「1937 理論」，認為美股市場正在接近 1937 年式的頂部，很快就將為另一次緊縮讓路。他總結了六大階段：

在泡沫階段頂部所達到的債務限額令經濟和市場登頂（1929 年 & 2007 年）

大蕭條時期，利率降至零點（1932 年 & 2008 年）

印鈔開始，帶來去槓桿化（1933 年 & 2009 年）

股市和風險資產上漲（1933-1936 年 & 2009-2017 年）

在周期性復甦期間，經濟有所改善（1933-1936 年 & 2009-2017 年）

央行稍稍收緊政策，導致一場自我強化式衰退（1937 年）

達利歐指出，雖然沒有工具可以防止下一場危機到來，但若能做更多的事幫助未能從當前的經濟周期中獲益的人，或將緩解下一次債務崩潰的後果。「最重要的是，要為這群人帶來創造機遇和生產力的方法。」