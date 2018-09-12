官方堅稱「不怕打」 但中國企業坦言：對貿易戰感到擔憂

美中貿易戰持續延燒，中國官方始終秉持「不願打、但也不怕打」的態度；不過，當地企業坦言，他們對貿易戰可能造成的風險，感到擔憂。

根據 CNBC 報導，中國工商銀行 (ICBC) 曾於 8 月底指出，該行面臨的主要挑戰，是國際環境的不確定性，以及全球金融市場波動加劇，「尤其是中美緊張局勢，可能造成的負面影響。」

中國南方航空公司稱，2018 下半年，貿易戰緊張情勢，將使中國經濟下行壓力加劇；在此同時，中國航空業亦將受到高油價與人民幣匯率波動影響，獲利能力面臨挑戰。

上海浦東發展銀行、招商銀行皆強調，美中貿易爭端，使中國經濟成長的不確定性增加。

江蘇陽光集團表示，人民幣貶值、美中貿易戰，以及東南亞國家紡織業的成長，使中國紡織產業，面臨更多不確定性。

廣東海大集團指出，受美中貿易戰影響，原物料價格上漲，衝擊飼料產業營運，部分中小規模業者，已退出市場，就算是大企業，也面臨銷售疲軟、利潤下滑等問題。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，且近期可能再對 2000 億美元中國進口商品加稅。

美國總統川普宣稱，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，「我不想這麼做 (加徵關稅)，若要來真的，接下來還有 2670 億美元的關稅措施，隨時可上路。」

上述 3 波加稅措施總額，已超過 2017 年中國輸美商品規模 (約 5050 億美元)。