鋁業問題一籮筐？原料成本飆升、供應緊繃 鋁價恐上揚

製造鋁的關鍵原料氧化鋁供應緊張，使氧化鋁的價格在今年年底可前能再創新高，恐連帶驅使鋁的價格持續上漲。

氧化鋁的價格今年已飆漲 60%，並在 5 月時創下每噸 650 美元的新高價格。國際鋁業面臨的危機不僅限於原料成本飆升，同時受到巴西限產、澳洲工人罷工與俄羅斯受美國制裁影響。

氧化鋁近一年價格走勢

因違反環保法令，巴西環境監管機構下令，挪威 Norsk Hydro 公司位於巴西的 Alunorte 鋁精煉廠需減產 5 成，該廠為全球最大的鋁精煉廠。Norsk 上週同意支付近 4000 萬美元的罰款和相關費用，但若欲恢復每年 630 萬噸的產量，Norsk 需要巴西法院解除 5 項生產禁運。

另一方面，美國於 4 月份開始對俄羅斯鋁業公司 (RUSAL) 進行制裁，該公司的氧化鋁產量佔全球產量的 11%，使全球鋁業供應受到衝擊，推升生產成本。俄鋁的客戶必須在 10 月 23 日前完成交易，除非美國取消制裁，該公司已向美國財政部提出擺脫制裁的計畫，但目前尚不清楚該提案是否會獲得批准。

澳洲礦業集團 South32 的執行長 Graham Kerr 表示，近期來看，鋁業面臨的問題沒有緩解的跡象，中國的限產減排政策，使中國鋁業削減產能，供給持續減少。而澳洲 AWAC 的 3 間煉鋁廠工人，持續進行罷工。

氧化鋁週二 (11 日) 報價為每噸 626 美元，歷史高點為每噸 643 美元，大幅高於 BMO Capital Markets 之前預測 2019 年氧化鋁的價格每噸 400 美元。

BMO 的分析師 Edward Sterck 在最近的報告中指出，Alunorte 的限產和美鋁澳洲工廠的工人罷工，將使氧化鋁出現 10% 的供應短缺，價格可能將持續走升。

氧化鋁目前約占煉鋁成本 30%，倫敦金屬交易所顯示鋁價為每公噸 2075 美元。高盛認為，因成本走升，鋁價在近期應該會上揚，對鋁價未來 3 個月的預測為每噸 2300 美元。