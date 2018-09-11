環保限產取消？傳北京考慮讓地方決定重工業冬季減產幅度 焦炭聞訊大跌

消息人士指出，中國官方考慮讓北方省分自行決定重工業企業冬季減產要求，而非先前由中央政府設定統一比例的作法。外界預計限產比例取消可能性大，但總體制度難有改變，今 (11) 日焦炭一度大跌超 5%，熱軋捲板也大跌超過 4%。

焦炭江波走勢圖 圖片來源：Sina

據先前中國生態環境部的計畫草案，原本提議部分地區的鋼鐵產量減少 50%，原鋁減產 30%，但今天陸股市場消息傳出，中國新的環保限產總體方案，已把空氣品質改良指標從 5% 調降到 3%，限產 50% 或 30% 的指標也取消了。

目前，生態環境部 2018-2019 秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案還在制定中，尚未正式對外發佈，不過上述內容隨後被內部參與相關方案人士證實。

也就是說，若未來取消限產比例規定，很可能讓業者減產幅度比草案中規定的統一幅度要小，也為重工業減產措施提高靈活度，也讓先前原本因環保限產而大漲的黑色系期貨大跌反映，今日期貨市場焦炭一度大跌超 5%，熱卷跌幅也超過 4%，

熱卷江波走勢圖 圖片來源：Sina

加上中國官方放出消息，要調研近期價格飛漲的建材展開調查，包括砂石、水泥、混凝土全在此列，導致黑色系期貨全面大跌。

目前生態環境部對限產的規定預計從 11 月 15 號開始，地方政府對此有裁量許可權。對於地方環保的考核制度，目前尚未出現變化。針對企業環保標準很可能不會調低，但可能適度放寬整改提標的時間。