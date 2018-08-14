靠鋼鐵與鋁新關稅 川普5個月內海撈14億美元

根據一份為國會議員準備的報告，川普政府 5 個月不到的時間，就透過鋼鐵和鋁材關稅獲得了 14 億美元以上的新稅收。

美國國會研究服務中心 (CRS) 估計，在 3 月 23 日至 7 月 16 日期間，美國分別從對外國鋼鐵和鋁的關稅中獲得了 11 億美元和 3.442 億美元。

在川普不斷與盟國貿易談判之際，這些關稅收益也不斷上升。CRS 指出，根據去年的進口水準計算，新關稅可以讓美國在稅收上增加約莫 75 億美元，鋼鐵與鋁分別為 58 億美元和 17 億美元。2017 年，美國進口價值 290 億美元鋼鐵產品、174 億美元鋁產品 (均含關稅)。

川普曾表示，關稅可以帶來額外的好處，就是降低聯邦赤字 (原本川普係以國家安全為理由)。美國 7 月聯邦赤字自去年同期的預算赤字 430 億美元上升至 770 億美元。美國財政部今年為政府運作的借款有史以來首次達到 1 兆美元。

川普推特指出，「由於關稅，我們可以開始清償累積的 21 兆美元債務其中一大部份，最低限度來說，我們也為我們的國家擬定了更棒的貿易條件。」

針對關稅收入的議題，美財長 Steven Mnuchin 不願多談，僅表示「我們尚在初期階段，所以我不會給具體數據，我們長期目標不是收取關稅，而是擁有自由和公平的互惠貿易。」

CRS 承認，關稅收入遭「動態因素」影響，例如商務部核准的排除權，以及給予一些一直支付關稅的企業之報銷。截至 8 月 6 日，商務部已接獲 33099 件排除權申請，核准了其中 1428 件，另外有 702 件駁回，也就是還有成千上萬件申請正在等候處理，企業只能在這種不確定性下運作。

舉例而言，總部設於伊利諾州的螺紋鋼鐵公司 Metal Partners International 正在等待排除權的申請核准，自 5 月以來已經吞下因鋼鐵而增加的 300 萬美元成本。

在川普將自土耳其進口的鋼鐵關稅調升一倍至 50% 後，Metal Partners 新一批自土耳其要運往休士頓的鋼鐵也將面臨更高的價格，業主 Frank Bergren 苦惱的說，「這顯然對我們來說是一大衝擊。」