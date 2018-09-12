蘋果發表會前最大謎團—新款iPhone售價變更貴還是更便宜？

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 去年做了一個大賭注，將最新款 iPhone 價格一下拉大至 1000 美元以上，較過去 10 年的平均價格 650 美元提高近半。這聽起來像是一個瘋狂的舉動，但蘋果的押注收到效果。

去年 iPhone X 的起價為 999 美元，最高可達 1149 美元，大幅提高了公司的利潤。因此，即使 iPhone 的銷量繼續下滑，上一季 iPhone 的平均銷售價格 (ASP) 來到 724 美元，遠遠優於預期。

也因如此，蘋果不一定要銷售出更多的手機，才能維持豐厚的獲利，它只要創造一個人們願意花更多錢購買的版本即可。

不過，今年可能會發生變化。

都屬 X 系列不應該變貴？

根據眾多報導，蘋果週三將發表 3 款基於 iPhone X 設計的新款 iPhone。這代表有 Home 鍵及帶有較粗邊框的 iPhone，在 iPhone 8 之後就結束了。《CNBC》報導指出，也因為如此，既然所有新 iPhone 朝 iPhone X 方向設計，消費者可能不願意再支付更多溢價，蘋果可能必須調整一系列 iPhone 的定價策略。

根據「最準分析師」天風國際蘋果分析師郭明錤的爆料，6.1 吋 LCD 版本 (XC) 售價為 600-699 美元，5.8 吋版本 (XS) 售價為 800-899 美元，6.5 吋版本 (XS Max) 售價為 900-999 美元。

《CNBC》認為，5.8 吋版本應視為 iPhone X 的繼任者，然後在這個基礎上新增超大尺寸版本。以此對比來看，蘋果售價較去年降低，特別是 LCD 版本對照之下也變得相對便宜。以此來看，蘋果的策略是以超大尺寸來保持 iPhone 利潤的增長，同時通過兩款更便宜的機型增加整體銷量。

尺寸與容量加大可能推高售價

不過另一種看法認為，以同樣的 3 款機型做比較，蘋果其實繼續維持高價的銷售策略。

爆料達人 Ben Geskin 所列出的售價，3 款 64GB 的售價，分別為 XS Max - 999 美元、XS - 899 美元，XC 699 美元，不輸於去年，但是存儲空間增加至 512GB 之後，售價將再提升， XS 與 XS Max 最貴的版本，將提高至 1199 及 1299 美元，相比去年最貴的 256GB iPhone X 售價 1149 美元，蘋果將 iPhone 售價再往上增。

同時，699 美元的 XC 看似便宜，但其實只是一整個系列所對比的假象。比起蘋果自身所推出最後一次的入門款—2016 年的 iPhone SE，在當時可受的規格下，售價為 399 美元，說明 iPhone 繼續朝高價化邁進。

事實上，美銀美林的售價預估更高，分析師 Wamsi Mohan 預計 XS 和 XS Max 的起價分別為 999 美元和 1049 美元，而更便宜的 XC 的起價為 799 美元。Mohan 表示，主要是螢幕加大墊高成本，使價格揚升。