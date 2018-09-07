外資示警產業景氣反轉加快 記憶體族群股價跳水創逾1年新低

外資最新報告示警記憶體價格近幾周價格惡化速度比預期快，並再度下修南亞科與華邦電評等，使記憶體族群今 (7) 日股價一片慘澹，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 與旺宏 (2337-TW) 開盤便跳空下挫，下跌超過半根跌停板，南亞科創逾 1 年來新低，華邦電創 1 年半來新低，旺宏則是創近 1 年來新低價。

外資出具報告認為，近幾周記憶體價格下滑速度較預期快，DRAM 面臨需求下滑、庫存積累與價格下修壓力，第 3 季價格可能持平表現，產業反轉將較預期來得快；NAND 則是受到供給過剩影響，第 3 季開始將使廠商營運風險大增，印證先前記憶體漲價趨勢可能已告一段落的預測。

外資的南韓半導體研究團隊訪談記憶體買賣雙方後發現，DRAM 廠在旺季來臨前提高庫存，積極想辦法穩定價格，但採購方需求從 8 月起開始放緩，DRAM 廠因此面臨相當大的價格壓力，甚至恐拖累 2019 年的毛利率表現。

除 DRAM 外，外資也指出，NOR Flash 價格下滑態勢明確，再度下修對南亞科與華邦電的投資評等，分別下調為「中立」與「劣於大盤」。

南亞科第 2 季單季營收創高、達 245.92 億元，而 7 月與 8 月合併營收已達 163.95 億元，從目前單月營收表現來看，法人預估，南亞科第 3 季營收表現可望優於第 2 季，再度改寫單季營收新猷紀錄，但第 4 季在需求成長有限，且供給端集中在下半年開出產能影響，DRAM 價格可能終結連 9 季上揚態勢，南亞科第 4 季營收恐難再創高。

受到外資保守看記憶體族群後市影響，記憶體族群今日股價紛紛跳水，南亞科下挫逾 7%，華邦電重挫逾 8%，旺宏則是遭賣壓摜至跌停價 28 元。