【華冠投顧】賴昇楷：盤面賣壓未竭盡 搶短採取「打帶跑」 後續提防「這件事」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到：「台股大跌但由於四大期指價差轉強、OTC 指數負乖離過大、融資餘額出現劇降，因此短線隨時有機會反彈，不過這邊搶短手腳要很快，因為盤面尚未見到足以扭轉結構的止跌訊號」。

今日台股如期反彈，大盤拉最後一盤 + 26 點，OTC 指數 + 0.7%，表現雖比亞股稍好但從幾個面向來看卻須提防是個 "弱勢反彈"：(1) 首先是四大期指由原本的正價差同步轉弱為逆價差，當中尤以摩台期為最；(2) 其次是現貨連續兩天融資劇降但成交量不見急縮，大盤及 OTC 指數量能仍高於月均量水準，在短線負乖離過大的情況下還有量，表示賣壓尚未竭盡；(3) 最後是原先帶頭力抗跌勢的多頭主帥《2330 台積電》反倒於盤勢反彈時連破五日線與十日線，轉由弱勢的《2317 鴻海》、《4938 和碩》... 等來帶領反彈。

由於台股今日反彈不管在期貨價差、現貨量價及類股輪動方面的配合都不是很好，假使明日成交量依舊無法有效降低，便要提防反彈不易延續，乃至再度下跌創波段新低。

＜被動元件族群＞

昨日提到台股重挫但被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》表現相對抗跌甚至逆勢，短線具備搶短條件但僅只於搶短，因為近日台股融資急降但被動元件族群融資的消化情況卻不佳。

今日國巨、華新科的日Ｋ棒呈現高過昨高、低不破昨低之狀態，與大盤正好顛倒過來，然而受限於籌碼劣勢也只能「打帶跑」，果不其然當大盤拉尾盤時，被動元件個股普遍有壓尾盤情形。這個族群在籌碼好轉之前，多方操作大概只有短打空間，另要留意假使大盤賣壓遲遲未見竭盡，此一族群也當提防融資出現鬆動。

＜生技族群＞

近期最驃悍的多方指標股當屬生技族群當中的《3176 基亞》、《4168 醣聯》、《4119 旭富》、《1784 訊聯》... 等，然而與此同時，前一波的生技主流如《1786 科妍》、《4190 佐登 - KY》、《4137 麗豐 - KY》、《4736 泰博》... 等，其頭部型態皆已悄悄成形，更別提像是《4147 中裕》、《4180 安成藥》、《6523 達爾膚》... 等早已跌到不醒人事。這種同一個族群當中成份股走勢南轅北轍的情況也同樣出現在 PCB、IC 設計等族群身上，盤面上拉東出西的現象屢屢出現，因此近期在操作上需要更注意風險，在大盤止穩訊號出現前也要控管好資金部位。

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