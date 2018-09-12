台股盤前─未見強烈止跌訊號前 宜量縮盤整維繫多方人氣

台股加權指數昨 (11) 日一度再往下探低跌超過 50 點，所幸最後一盤拉升 25.62 點，終場收在 10752.3 點，上漲 26.5 點，成交值略縮至 1245.68 億元，今 (12) 日開盤前，美股漲跌互見，而亞股以小幅走揚開出，法人認為，目前盤面尚未見到足以扭轉結構的止跌訊號，要提防反彈不易延續，宜量縮維持盤整，暫時關注能否 3 日不破低。

三大法人昨合計買超 9.19 億元，其中，外資及陸資買超 11.04 億元，自營商買超 0.06 億元，僅投信賣超 1.91 億元是壓抑指數最大來源。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3289 口，使留倉部位轉為淨空單 - 409 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5105 口至 28729 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1398 口至 9753 口。

法人提醒，外資期貨淨多單近 3 個交易日共減碼 1.88 萬，顯示其短線謹慎看待台股的態度。

美股方面，道瓊工業平均指數收高 113.99 點或 0.44% 至 25971.06；Nasdaq 指數收高 48.31 點或 0.61% 至 7972.47；S&P500 指數收高 10.76 點或 0.37% 至 2887.89；費城半導體指數收低 13.85 點或 1.01% 至 1361.89。

中國國家主席習近平昨赴俄羅斯海參崴參加第四屆東方經濟論壇，並與俄羅斯總統普丁舉行今年第 3 次會面，兩人聚焦在雙邊經貿合作、區域角力、朝鮮半島及軍事等 4 大議題進行討論，經貿方面雙方正考慮在 73 個項目中合作，總值超過 1000 億美元。

蘋果股價在新機發表會前股價上漲，市場相當關注蘋概股後市動向，不過，市場傳出被稱為平價款的 6.1 吋 LCD 版 iPhone，受到背光與組裝等因素干擾，恐遞延到 9 月底量產，相較其他機種上市日期將晚一個月。

另一方面，業界最新消息指出，這次蘋果新品連接埠升級僅限 iPadPro，新 iPhone 仍維持原本的 Lightning 介面和 5W 充電頭，使國內連接器和電源供應器族群受惠新品效益大打折扣。

整體而言，法人認為，昨日融資大減、大盤量縮上漲並拉出下影線後，已有初步止跌訊號，惟仍須留意再度回檔至 10600-10650 點區間整理。

由於美國還未公布 2000 億關稅的實施時間和細則等，若雙方態度持續未見緩和，全球股市仍有震盪的可能，留意陸股和人民幣與台股匯市連動性高。