【日盛投顧】指數量縮暫守10700點大關

◆盤勢分析

1. 美國科技股反彈，但是貿易爭端陰影持續籠罩，周二亞洲股市表現不一。台股早盤小低盤開出緩步走高，因台積電跌幅擴大，指數一度下跌至 10669 點，所幸尾盤權值股回穩，終場台股上漲 26.50 點，漲幅 0.25%，收在 10,752.30 點；OTC 指數再創年內新低 131.68 點，收盤上漲 0.7%，初見止穩跡象。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股收長下影線小紅 K 棒，波動區間縮小。

(2) 量能：成交量縮至 1245.68 億元，後不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉後開口縮小，MACD 柱狀圖持續向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 9.2 億元；外資 11.04 億元、投信 - 1.91 億元、自營 + 0.07 億元。

跌深電子、生技股吸睛

1. 電子類股

(1) 蘋概：9/12 即將新機發表，蘋果三雄 2330 台積電漲多後回檔、2317 鴻海 8 月營收創同期新高，股價逆勢走高、3008 大立光則平盤附近震盪；此外，近期跌深的 2439 美律、4943 康控 - KY 周二逐漸回穩。

(2) 跌深 DRAM、被動元件、矽晶圓：雖然第四季 DRAM 報價出現雜訊，2344 華邦電、2408 南亞科周二股價緩步走升。6488 環球晶、6182 合晶 8 月營收持續攀高，股價收盤上漲超過 4%。2327 國巨營收突破百億，股價止跌回穩。

2. 非電子類股

(1) 生技：4119 旭富 8 月營收年增 23.56%，近期外資持續買超，帶動早盤股價續漲逾 5%。3176 基亞受惠衛福部再生醫療法有意鬆綁，股價持續跳空漲停。4123 晟德 8 月營收年增 66.19%，加上昨獲外資買超 841 張，激勵早盤股價強彈逾 4%。

(2) 紡織：近期 PTA 報價走高，1402 遠東新配合新產能開出，市場預期獲利持續攀高，股價重新站回短天均線之上。