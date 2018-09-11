雷曼危機十周年重磅：當年的美國救市三人組發聲「如何應對下一輪危機」?

十年前，全球經濟陷入了一場金融恐慌，當時的市場崩跌迄今仍歷歷在目。那麼，「我們準備好迎接下一次危機了嗎？」

前聯準會主席柏南克（Ben S. Bernanke），前財政部長蓋特納（Timothy F. Geithner）和前財政部長保爾森（Henry M. Paulson Jr.）在紐約時報聯合撰文，提出了這樣一個發人深省的問題。

迄今為止，這三位在多年前力克金融危機過程中扮演過重要角色的人物對美國應對潛在金融危機的能力表達出不同程度的擔憂。顯然，這與多數現任聯準會官員們看起來的胸有成竹明顯不同。

儘管現在的銀行體系規模比多年前龐大得多，這三位也承認在某些方面，美國是可以承受下一次危機的，包括金融監管缺口的消除，但他們同時也看到美國對抗危機的工具中仍存在一些弱點和缺陷。

" 我們更擔心的是，這些防禦危機的措施會隨著時間的推移而被削弱，風險承擔將在金融體系中的某些不受那麼多監管的角落裡浮現出來。」三人在文章中寫道。

這三人之前就已經針對美國抵抗危機的能力作出了公開的提醒。根據彭博社的報導，目前擔任私募股權公司 Warburg Pincus 總裁的蓋特納 7 月在一場記者會上說：「如果經濟和金融系統遇到較為溫和、典型的衝擊，那麼我們的防禦比以前好很多；但是若碰上極端的危機，我們比理想情況下少了一點自由，多了一點限制。」

聯準會負責監管業務的副主席 Randal Quarles 也曾在 4 月份坦言，萬一爆發危機，監管機構能動用的工具已經變了。

現在，他們擔心：「即使金融危機現在不太可能發生，但終將出現。」因此他們呼籲：「為了預防損失，財政部和金融監管者們需要準備好足夠的『滅火』工具。」

哪些才是『滅火』工具呢？

三人在文章中舉例稱，在金融危機爆發之後，國會曾經授權給監管機構，准予他們新的權力，以幫助他們管理及應對那些倒下的金融機構，比如多德弗蘭克法案中所謂的有序清算機構。這是 2008 年秋天雷曼兄弟破產倒閉時所沒有的工具。

問題在於：在後危機時代的改革中，國會剝奪了針對聯邦存款保險公司、聯準會和財政部的一些最有力的工具。正因為有了這樣的改變，聯邦存款保險公司再也不能像危機時那樣為銀行的債務提供擔保，聯準會的緊急貸款能力受到限制，財政部也不能像以往那樣對貨幣市場基金作出擔保。

而「這些力量對於阻止 2008 年那種市場恐慌是至關重要的。」

不過，諸如向金融機構提供貸款和資本等許多遏制危機所必需的行動向來都存在爭議，且不受歡迎。「任何一個金融危機中都存在的悖論是：阻止它的那些政策總是不受政治家們的歡迎」。

柏南克、蓋特納和保爾森在文章中指出：「如果這種不受歡迎推遲或者阻止了人們作出強烈反應，那麼經濟就需要付出更大的成本。」

因此，「我們需要確保未來一代金融『消防員』擁有必要的應急能力，防止下一次着火演變成一場熊熊大火。我們必須抵制那些消除安全措施的呼聲。」

柏南克之前還批評減稅措施不合時宜，因為它們會造成財政赤字擴大和政府支出增加。他說，總統川普和國會推出的這些措施正值美國處於或接近充分就業的時候。他還對政府債務迅速攀升的長期後果感到憂心忡忡。

目前身為 Paulson Institute 主席的保爾森不久前警告：「如果我們不採取行動，這肯定是我們將會面臨對最嚴重的財政或經濟危機。它會慢慢扼殺美國。」它指的是財政赤字和債務擴大，這意味著政府提振需求的空間比上次危機更少，當時歐巴馬政府推行了大規模的刺激計劃。

數據顯示，美國目前由公眾持有的聯邦債務相當於 GDP 的 77%，是 2007 年的兩倍。