川普祭關稅施壓 前人行行長周小川：中俄關係將實質改善

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普揚言，將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅；對此，前中國人民銀行行長周小川今 (11) 日表示，美方不斷施壓，將使中國與俄羅斯的關係，出現「實質改善」。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，且近期可能再對 2000 億美元中國進口商品加稅。

川普宣稱，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅；上述 3 波加稅措施總額，已超過 2017 年中國輸美商品規模 (約 5050 億美元)。

周小川週二接受 CNBC 採訪時指出，就經濟與金融產業觀點來看，中國希望能與美國，維持正常關係，但川普發起的一連串報復性關稅，使中國轉而關注其他市場，並實踐貿易、商業關係多元化。

周小川說，在上述情況下，「中國與俄羅斯、歐盟的關係，將獲得實質改善。」

周小川強調，中俄關係向來良好，「我們是鄰國，中國自俄羅斯進口大量石油和天然氣，有著經濟聯繫。」

應俄羅斯總統普丁邀請，中國國家主席習近平週二赴俄國，出席第 4 屆「東方經濟論壇」；據傳，中俄兩國正在考慮 73 個合作項目，總價值逾 1000 億美元。

中國正面臨美國的關稅攻勢，俄羅斯也因涉嫌干預 2016 年美國總統大選、在英國以神經毒劑暗殺雙面間諜等事件，遭美國施以經濟制裁。