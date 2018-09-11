金價微幅上漲 因英退協議希望提振英鎊和歐元

金價周一微幅上漲，因對英國退歐協議將很快達成的希望，提振英鎊和歐元兌美元上漲，令英國和歐元區投資者購買黃金更便宜。

歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾稱六至八周內達成英退協議是“現實的”。

1741 GMT，現貨金上漲0.1%，報每盎司1,195.91美元。美國12月期金收低0.60美元，報每盎司1,199.80美元。

黃金從4月觸及的1,365.23美元高位下跌超過12%，因貿易爭端、新興市場貨幣疲弱和美國升息推動美元上漲。

金價周一短暫下滑，因貿易關系緊張，投資者在美元中避險。

美國總統特朗普周五警告，他準備對幾乎所有中國進口商品征收關稅。中國威脅要進行報覆，這可能包括對在華經營的美國公司采取行動。

人民幣周一再次下跌，因投資者認為較之中國，美國在貿易戰中的損失要小。

投機者增加對金價下跌的押注，COMEX黃金的凈空頭頭寸上升至該數據自2006年編制以來的最高。

其他貴金屬，現貨銀漲0.5%，報14.17美元．現貨鉑金XPT=升0.6%，報783.49美元。現貨鈀金XPD=跌0.3%，報977.50美元。

路透紐約/倫敦9月10日

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