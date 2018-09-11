盤前財經大事搶先讀2018年9月11日

今日操盤前瞻

美國 8 月製造業 PMI

韓國第 2 季 GDP 終值

中國 8 月 M2 貨幣供給

法說會：豐興、旺宏、聯亞、景碩、創意、全宇生技 - KY、長亨、光鋐、萬潤、光聖

除權息：長榮航、三圓、建錩、隆大

新股掛牌：華勝 - KY

脫歐協議有望「6 到 8 週達成」 英鎊短線跳漲重回 1.30 關口

英國退歐的最後期限在 2019 年 3 月 29 日。如果屆時英國政府與歐盟仍然無法達成具體的協議，英國將要不得不「無協議退歐」。歐盟首席英國退歐事務談判官 Barnier 表示，在未來 6 到 8 周可望達成協議，消息過後，英鎊兌美元短線拉漲約 60 點，站上 1.30 關口。閱讀全文...

蘋果新 iPhone 拉貨潮啟動 供應鏈 8 月營收加溫

蘋果 (AAPL-US) 新機上市在即，供應鏈拉貨動能也升溫，代工廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)8 月營收雙創同期新高，鏡頭供應廠大立光 (3008-TW) 也創今年新高，不過機殼雙雄可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 等，因處新舊產品交接期，營收年減 1 成。閱讀全文...

兩大因素夾擊 15 家金控 8 月獲利幾近腰斬 僅合庫、國票金逆勢成長

15 家上市櫃金控 8 月獲利昨 (10) 日全數出爐，由於全球金融市場 8 月走勢受到土耳其金融危機、新興市場貨幣急貶影響，加上股息認列進入尾聲，其中，僅合庫金 (5880-TW)、國票金 (2889-TW) 單月稅後獲利較上個月微幅成長，其餘金控都出現銳減，使得 15 家金控 8 月合計稅後純益才賺 259 億元，比起 7 月合賺 504 億元，幾乎呈現腰斬。閱讀全文...

馬雲宣布一年後卸任董事局主席 阿里巴巴股價重摔

阿里巴巴董事局主席馬雲透過公開信宣布，將於 2019 年 9 月 10 日，卸任董事局主席一職，並由現任阿里巴巴集團首席執行官張勇接任；受該消息影響，昨 (10) 日美股盤前，阿里巴巴股價下跌近 2%，盤中一度重挫 4%，最終以 156.36 美元，跌 3.7% 收盤。閱讀全文...

稱特斯拉如瘟疫 專家：投資人最好避開它

高階主管陸續離職、執行長馬斯克行為惹議，導致特斯拉 (TSLA-US) 股票慘遭拋售；對此，資產管理專家建議，投資人最好避開特斯拉這檔股票，「就像避開瘟疫一樣」。上週四，馬斯克在網路直播節目中吸大麻、喝威士忌，且手持武士刀，引發爭議。閱讀全文...