兩大因素夾擊 15家金控8月獲利幾近腰斬 僅合庫、國票金逆勢成長

15 家上市櫃金控 8 月獲利今 (10) 日全數出爐，由於全球金融市場 8 月走勢受到土耳其金融危機、新興市場貨幣急貶影響，加上股息認列進入尾聲，其中，僅合庫金 (5880-TW)、國票金 (2889-TW) 單月稅後獲利較上個月微幅成長，其餘金控都出現銳減，使得 15 家金控 8 月合計稅後純益才賺 259 億元，比起 7 月合賺 504 億元，幾乎呈現腰斬。

若拉長時間以前 8 個月來看，富邦金 (2881-TW) 穩坐每股稅後純益獲利王，但是國泰金 (2882-TW) 單月獲利及累計稅後純益都超過富邦金，其中累計稅後純益更是率先突破 500 億元，獲利王之爭持續猛烈。

以獲利年增率來看，雖然第一金 (2892-TW)、國票金累計獲利比起去年同期衰退，但 15 家金控合計稅後獲利已達 2640 億元，依然還有 2 成的年成長幅度。

富邦金累計前 8 月創歷年次高穩坐獲利王 國泰金率先突破 500 億元

富邦金自結 8 月稅後純益 45.48 億元，累計 1-8 月稅後純益 471.05 億元，較去年同期成長 15%，創下歷年次高，每股稅後純益 (EPS)4.46 元，雖然穩居金控獲利王寶座，但少了現金股利挹注，8 月單月獲利月減達 59.87%。

國泰金也面臨同樣問題，8 月稅後純益 51.4 億元，不但低於去年同月的 61.4 億元，8 月獲利還比上個月腰斬，主因子公司國壽現金股息 7 月入帳上百億元，8 月銳減為 20 多億元，同時 8 月還多提列 13 億元外匯準備金，使整體外匯準備金餘額高達 160 億元。不過，1-8 月稅後純益還是達 524.2 億元，創下歷史新高紀錄，較去年同期 434 億元，成長 20.78%，且為首家突破 500 億元金控，EPS 4.01 元。

人民幣匯損撂倒新壽 8 月單月轉虧 兆豐金單月大衰近 4 成

新光金控受到人民幣匯兌損失影響，加上提撥外匯價值變動準備金超過 8 億元，使得旗下新光人壽單月轉虧 4.11 億元，拖累新光金自結 8 月稅後純益只剩下小賺 4700 萬元，累計 1-8 月稅後純益 215.28 億元、EPS 為 1.93 元，排名第三。

中信金 (2891-TW) 自結 8 月單月稅前盈餘為 35.27 億元，稅後純益為 31.02 億元，累計前 8 月合併稅前盈餘 351.36 億元，合併稅後純益 299.59 億元，每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.54 元。

中信金表示，累計前 8 月，金控稅後純益年成長 10%，旗下子公司中國信託銀行及台灣人壽稅後純益則分別較去年同期成長 7% 及 32%，保險子公司明顯大躍進，主要是保險業務因投資型商品帶動新契約銷售動能而成長。

兆豐金 (2886-TW) 自結 8 月稅後純益降到 22.26 億元，前 8 月合併稅前盈餘 231.23 億元，稅後純益 208.86 億元，EPS 為 1.54 元。受到子公司兆豐銀 8 月稅後純益降至 20 億元以下衝擊，金控單月稅後純益單月衰退近 4 成，主因為兆豐銀的長投部位、財務投資的投資股息在 7 月入帳，且 7 月也認列台企銀的評價利益，墊高了基期，加上 8 月本業的手續費收益減少，因使使得單月獲利大舉下滑。

玉山金前 8 月獲利續創歷年新高 第一金累計獲利較去年小衰

玉山金 (2884-TW) 自結 8 月稅後純益 12.3 億元，累計 1-8 月稅後純益 121.2 億元，再創歷年同期新高，累計前 8 月獲利較去年同期成長 17%，EPS 為 1.12 元。玉山金表示，旗下「金雞母」玉山銀行建構跨境金融服務及數位平台，利息收入及手續費收入穩健成長，帶動整體業務發展。

第一金 (2892-TW) 自結 8 月稅後純益 15.27 億元，月減 18%，主因是 8 月股利收入較 7 月減少，加上投資評價損失等影響，導致 8 月獲利較 7 月衰退，累計第一金前 8 月稅後純益 129.75 億元，也較去年同期衰退 2.2%，每股稅後純益 1.05 元。

華南金 (2880-TW) 自結 8 月合併稅後純益為 15.14 億元，累計合併稅後純益為 106.46 億元，年增近 22%，每股稅後純益為 0.92 元，每股淨值為 14.86 元。

台新證前 8 月獲利年增 2 倍 凱基銀認列所得稅費用單月轉虧

台新金 (2887-TW) 自結 8 月稅後純益 12.36 億元，較前月減少 0.05 億元。累計今年前 8 月稅後純益達 103.03 億元，年成長 12%，每股純益 (EPS) 為 0.89 元。

其中，台新銀行核心業務獲利動能持續穩健成長，淨利息收益及淨手續費收益均較前月增加，整體損益較前月增加 0.5 億元。

而台新證券獲利引擎效益也逐步發酵，8 月稅後盈餘 0.08 億元，累計前 8 月稅後盈餘 4.08 億元，年成長幅度高達 200.72%。雖 8 月市場成交日均量較前月下降 212 億元，惟台新證券經紀市占率仍持續成長且維持穩健獲利。

開發金控 (2883-TW) 發言人張立人表示，全球金融市場 8 月份走勢受到土耳其金融危機，以及中美貿易戰持續蔓延影響，台股在外資買超帶動下先跌後漲，交易量縮且熱門漲價題材類股仍然弱勢，開發金 8 月自結稅後純益 6.08 億元，累計 1-8 月稅後純益 84.37 億元，相較於去年同期成長約 42 %，每股盈餘 0.58 元。

惟子公司凱基銀認列所得稅費用，單月轉虧。開發金表示，子公司凱基銀 8 月獲利主要來自淨利息及手續費收入，受到中美貿易戰後續影響，推升市場避險情緒，不利於債券交易操作表現，單月稅前獲利 0.22 億元，但提列所得稅費用後，稅後純益轉為虧損 0.81 億元，前 8 月稅後純益 21.42 億元。

整體來說，目前已有 8 家金控前 8 月累計 EPS 已超過 1 元，包括：富邦金、國泰金領先突破 4 元，而新光金、中信金、兆豐金、元大金、玉山金、第一金等累計 EPS 也都已賺逾 1 元；若無意外，預期華南金、台新金、合庫金等 3 家金控今年全年 EPS 也有機會挑戰 1 元，等於全年可望有 11 家金控 EPS 賺超過 1 元。