脫歐協議有望「6到8週達成」 英鎊短線跳漲重回1.30關口

英國退歐的最後期限在 2019 年 3 月 29 日。如果屆時英國政府與歐盟仍然無法達成具體的協議，英國將要不得不「無協議退歐」。

9 月 10 日週一歐市尾盤時段，據彭博社報導稱，歐盟首席英國退歐事務談判官 Barnier 表示，在未來 6 到 8 周（也就是說在 10 月底或 11 月初的時候）達成退歐協議是「現實的」。

Barnier 還表示，英國和歐盟在安防方面有很多共識，接近就安全關係達成一致。與英國構建強大的關係符合「共同利益」。

消息過後，英鎊兌美元短線拉漲約 60 點，站上 1.30 關口。

英鎊兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現)

此外，英鎊兌歐元上漲 0.3% 至 0.8914，創下 8 月 15 日以來最高。受英鎊走高拖累，英國富時 100 指數大幅走低，轉至平盤下方。

同時，歐元也跟著「沾光」。歐元兌美元短線拉升近 20 點，現報 1.1598。

今日早些時候，據英國《金融時報》報導，歐盟 27 國領導人正計劃授予 Barnier 新的權力，從而確保最終和英國達成退歐協議。

上述報導稱，歐盟此舉將尤其關注目前令雙方談判陷入僵局的愛爾蘭邊境問題，試圖在限定時間內達成共識並公布協議，以避免英國無協議退歐。

Barnier 曾多次表示，愛爾蘭的邊境問題是達成英國退歐協議至關重要的因素。「在愛爾蘭問題上如果沒有可操作的後備計劃，就無法達成協議。如果達不成英國退歐協議，就不會有進一步的談判，在達不成退歐協議的情況下，不會有迷你版的協議；最壞的情況就是無協議退歐。」

愛爾蘭是歐盟成員國，英國退歐後，需與歐盟成員國重新設立邊境。英國和歐盟都認為在英國脫歐後，不應當在愛爾蘭與北愛爾蘭（英國）之間設立硬邊境。

歐盟之前提出，讓北愛爾蘭在英國退歐後仍留在歐盟關稅同盟和單一市場，但被英國政府拒絕，英國首相梅伊認為，在自己的國家內設置『第三國』關稅邊境，造成經濟和司法的混亂。

歐盟方面，歐盟領導人將在 9 月 20 日於奧地利薩爾茨堡舉行的非正式峰會上重點討論英國退歐問題，並希望能在 10 月份的歐盟峰會時公布新的英國退歐綱領，以便歐盟和英國雙方都能在 11 月的特別英退峰會上達成協議做好足夠的準備。

英國方面，首相梅將於本週四就無協議脫歐召開內閣會議，該會議將持續 3 小時。

近兩個月以來，關於英國無協議退歐的擔憂情緒一直在不斷升溫，令英鎊也持續承壓。7 月，首相梅還發表講話稱英國議會要為「無協議」脫歐以及其他各種結果做好準備。

「無協議退歐」，意味著截至格林威治時間 2019 年 3 月 29 日 23 時，英國成為歐盟以外的「第三國」，但雙方沒有具體的退歐協議，也沒有對未來關係的政策框架。