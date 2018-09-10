蘋果新iPhone拉貨潮啟動 供應鏈8月營收加溫

蘋果 (AAPL-US) 新機上市在即，供應鏈拉貨動能也升溫，代工廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)8 月營收雙創同期新高，鏡頭供應廠大立光 (3008-TW) 也創今年新高，晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 則繳出今年次高，不過機殼雙雄可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW)等，因處新舊產品交接期，營收年減 1 成，法人指出，新 iPhone 開賣後若市場反應正向，有助拉貨動能加溫，預期相關供應鏈第 4 季月營收將可攀上高峰。

蘋果 3 款新 iPhone 將於美國當地時間 9 月 12 日問世，外界預估最快將於 9 月 14 日預購，第一波開賣則會落在 9 月 21 日，相關供應鏈營收表現隨拉貨動能加溫，預計高峰將落在第四季。

觀察各廠 8 月營收表現，台積電 8 月在蘋果晶片拉貨帶動營收向上衝高達 910.55 億元，創今年次高，月增 22.4%，年減 0.9%，雖受到病毒事件感染影響，營收不如去年同期，且 9 月營收料將修正，但第 4 季隨蘋果產品上市，加上遞延出貨產品帶動，台積電營收可望再戰單月新高。

代工廠方面，鴻海 8 月營收 3967.85 億元，月增 0.3%，年增 25.25%；和碩 8 月營收為 982.07 億元，月減 5.52%、年增 10.19%，雙創同期新高，主要受惠新 iPhone 代工業務逐步展開推升營收表現，9 月起開賣後，營收表現將顯著升溫。

而負責鏡頭供應的大立光受限產能滿載，8 月營收 55.07 億元，月增 4%、年增 1 成，雖然低於預期，仍是 9 個月來高點，雖然拉貨旺季將逐步來臨，但公司指出，目前產能相當滿，展望 9 月營收預估將與 8 月差不多。

至於金屬機殼廠，可成 8 月營收 83.46 億元，月增 11.3%、年減 2.1%；鎧勝 - KY8 月營收 28.55 億元，月增 20.62%，年減 14.73%，法人指出，主要是新舊產品交接，導致機殼雙雄 8 月營收較去年同期下滑，但預計第四季將為新款 iPhone 出貨旺季，屆時機殼廠營運將達高峰。