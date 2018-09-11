統一超填息完成 Q3營收有望創新猷 惟轉投資略有雜音

即便近來大盤波動劇烈，超商龍頭統一超 (2912-TW) 處在傳統旺季營收連 2 月創新高，展望後市，隨著中秋送禮商機逐漸發酵，加上配送需求增溫，9 月業績可望維持高檔，法人估第 3 季營收創高可期，不過，仍須留意部分轉投資事業體略有雜音。統一超近日股價逆勢走揚，昨 (10) 日突破除息價位 336.5 元，完成填息，今 (11) 日開盤繼續站上 340 元。

瞄準消費者平日開伙需求，統一超此次首度在中秋預購導入生鮮產品，力拚 7-ELEVEN 逐漸成為消費者採購生鮮的主要通路之一，統一超說明，生鮮結構逐年銷售已成長 3 成。

另一方面，統一超最新公布 8 月合併營收 211.55 億元，月增 0.37%，年增 7.99%，續創單月歷史新高紀錄，累計合併營收為 1624.08 億元，年增 10.78%，法人樂觀預期，統一超第 3 季營收創單季新高可期，而 9 月業績也可望維持高檔。

要留意的是，有法人出具最新報告指出，統一超轉投資菲律賓、統一速達 (黑貓宅急便) 獲利提升，不過，中國 7-11、統一生活 (康是美) 表現平平。

其中，中國 7-11 截至第 2 季底門店數 135 家，店數幾乎僅與去年同期持平，雖上半年營收成長逾 10%，不過稅後仍為虧損，統一超預計今年在中國增加 10-20 家門店，法人估計還有待達一定的規模至少尚須 1-2 年才會達損平點，

而康是美第 2 季底總店數約 400 家，受到近兩年陸客衰退和電商搶市影響，衝擊獲利，展望後市，康是美今年未有展店計畫，法人認為後市成長還有待觀察，目前康是美正積極導入彩妝師和膚質檢測的服務，創造到店體驗。