馬雲宣布一年後卸任董事局主席 阿里巴巴美股盤前跌近2%

阿里巴巴董事局主席馬雲透過公開信宣布，將於 2019 年 9 月 10 日，卸任董事局主席一職，並由現任阿里巴巴集團首席執行官張勇接任；受該消息影響，今 (10) 日美股盤前，阿里巴巴股價下跌近 2%。

台北時間週一晚間 9 點 18 分，CNBC 數據顯示，阿里巴巴股價下跌 1.95%，至 159.21 美元。

阿里巴巴盤前股價走跌。(圖：翻攝自 CNBC)

馬雲在公開信中表示，即日起，他會全面配合張勇，為阿里巴巴的組織過渡，做好準備；2019 年 9 月 10 日之後，他將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直到 2020 年阿里巴巴年度股東大會。

馬雲稱，這是他深思熟慮、認真準備 10 年的計畫，這也代表，阿里巴巴完成了從依靠個人特質，變成依靠組織機制、人才文化的企業升級。

馬雲說，1999 年創辦阿里巴巴時，他和伙伴們希望，建立一家讓中國和世界驕傲的公司，要讓公司持久發展 102 年，「我們知道，誰都不可能陪伴公司 102 年，公司持久發展，靠的是治理制度、文化體系和源源不斷的人才。」

馬雲強調，「我深知從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司 CEO 和董事長工作。」

對於個人未來規劃，馬雲指出，自己閒不下來，除將繼續擔任阿里巴巴合夥人外，他想回歸自己熱愛的教育事業，「做熱愛的事情，會讓我無比興奮和幸福。」

根據 CNBC 報導，金融服務公司 DA Davidson＆Co 的研究主管 Gil Luria 分析，馬雲早在 5 年前，便已卸下執行長職務，離開核心舞台，張勇、蔡崇信等人，則持續活躍於舞台上，交棒計畫是循序漸進的，馬雲 1 年後卸任董事局主席，影響不大。

Gil Luria 說，馬雲頗具魅力，卸任董事局主席後，對外交流的既有模式，可能會有所不同，但阿里巴巴從線上到線下的新零售戰略，皆由張勇主導，因此總體戰略不會改變。