對沖基金CIO：2000年崩盤因為股票 2008年因為房子 這次會因為什麼呢？

著名投資人，對沖基金 One River Asset Management 的首席資訊官（CIO）Eric Peters 在金融部落格 ZeroHedge 上發文指出，目前美國確實存在資產泡沫，但與 2000 年與 2008 年情形有著本質的區別，本次資產泡沫並沒有產生財富效應，所以即使發生經濟衰退也不會引發前兩次出現的通縮崩潰。

Peters 指出，2000 年，股市泡沫令美國人民覺得自己更富裕，他們支出增多，儲蓄減少。所以當資產價格下跌時，消費隨之減少，因為民眾財富縮水，只剩下債務。同樣的情況也發生在 2008 年，只是問題出在房地產上。而相對來說，這次的資產泡沫沒有引發太多的增長，因為沒有明顯的財富效應。

在兩次財富崩潰之後，美國消費者拒絕被聯準會再次愚弄。聯準會也拒絕重複這個痛苦的周期。因此，這次聯準會致力於溫和收緊，逐步減少資產負債表，害怕激進的行動將引發第三次通縮蕭條。正是這種恐懼確保了聯準會升息速度落後於曲線。

Peters 稱，雖然目前的經濟擴張還是引發了通貨膨脹，但是下一次經濟衰退不可能像前兩次那樣引發通貨緊縮－－因為與前兩次的經濟增長不同，目前的通貨膨脹不是由財富效應引起的。目前價格上漲是在缺乏財富效應的情況下實現的，主要是由赤字、關稅、減稅、反移民和去全球化等問題推動的，並且出現在創紀錄的低失業率時期。

Peters 認為，這些是經濟領域的新特徵，是由政客引入的。這些政客為了平息選民對於財富不均、對收入缺乏安全感的憤怒－－不僅在美國，整個歐洲和日本也是如此。正是這些新特徵將確保這一經濟周期與 2000 年和 2008 年的通縮完全不同。

Peters 還駁斥了聖路易斯聯儲主席 James Bullard 的觀點。Bullard 認為，聯準會應該關注美債長短段殖利率曲線扁平化，並以此制定貨幣政策。Bullard 稱，聯準會在 2000 年和 2006 年時都忽視了殖利率曲線扁平化，從而錯誤的採取了貨幣緊縮政策。

Peters 寫道，

「我想問 Bullard，如果十年來貨幣政策（點陣圖、量化寬鬆、殖利率曲線控制、負期定向溢價目標，等）發生了變化，那麼它可能扭曲了殖利率曲線。在這種情況下，將今天的殖利率曲線與幾十年前的相比，是否正確？在聯準會的這些干預措施下，如何將聯準會的行為與市場信號區分開呢？是否存在將聯準會行為的直接結果作為一個獨立變量以進一步驗證其行為的風險呢？但 Bullard 拒絕回答這個問題。」

華爾街見聞此前文章提到，過去兩年來，Bullard 一直是聯準會最鴿派的官員。他認為，美國經濟一直處於低增長狀態，因此幾乎沒有必要提高利率。

Peter 在文末提到，在近期通貨膨脹會議上，關稅被普遍視為一次性－－短期偏離穩定趨勢的因素，通貨膨脹也將在任何情況下維持在 2%。但 Peters 指出，對待關稅，需要自上而下考慮問題，「美國民族主義、英國脫歐、義大利選舉（還有其他）是否反映了一種長期的轉變？」